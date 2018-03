Warszawa-Bruksela: Dialog trwa

Mateusz Morawiecki liczy na zbliżenie stanowisk między Polskš a Komisjš Europejskš w sprawie praworzšdnoœci. Konkretów na razie jednak nie ma.

Kolejne długie spotkanie polskiego premiera z przewodniczšcym Komisji Europejskiej odbyło się w czwartek. Czy nastšpiło przesilenie? - Trudno to chyba okreœlić takim mocnym słowem - powiedział po spotkaniu premier. Morawiecki kontynuuje swojš taktykę miłego "zagadywania" partnerów, na razie bez konkretnych obietnic zmiany kontrowersyjnych ustaw o sšdownictwie. Do Brukseli przywiózł tzw. białš księgę, w której na blisko stu stronach wyjaœnione się szczegóły polskich reform. I głównie o tej publikacji Morawiecki rozmawiał z Jean-Claude Junckerem. Polski premier jest przekonany, że nasi partnerzy z Europy Zachodniej, w tym Frans Timmermans, wiceprzewodniczšcy KE prowadzšcy procedurę praworzšdnoœci, nie rozumiejš polskiej specyfiki, bo nie doœwiadczyli osobiœcie reżimu komunistycznego. Morawiecki upiera się, że reformy w polskim sšdownictwie sš potrzebne, bo 29 lat temu, przy zmianie ustroju, nie było dekomunizacji sędziów. - Trzeba wyrwać zgniłe korzenie - przekonywał premier w Brukseli, w czasie Brussels Forum, konferencji organizowanej przez German Marshall Fund. A drugš przyczynš sporu jest - zdaniem premiera, brak komunikacji. - Dwa monologi nie równajš się dialogowi - stwierdził. I dlatego ma nadzieję, że biała księga przekona zarówno Komisję Europejskš, jak i stolice państw członkowskich, do których też została wysłana, do zmiany stanowiska. Dokument otrzymajš też wszyscy eurodeputowani.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Poza potrzebš dekomunizacji sędziów innym ważnym elementem polskich reform miałoby być, według premiera, zwiększanie niezawisłoœci sędziów. Temu służy losowanie przedzielania spraw sędziom sšdów okręgowych, czy zakaz przesuwania sędziów między wydziałami bez ich zgody. Polski rzšd w białej księdze przekonuje też, że wiele wprowadzanych rozwišzań jest kopiš tych funkcjonujšcych w niektórych innych państwach UE, jak np. sposób wyboru Krajowej Rady Sšdownictwa (Hiszpania), czy skarga nadzwyczajna (Francja).

Morawiecki uważa, że biała księga odpowiada na wszystkie zarzuty KE przedstawione w jej rekomendacjach z 20 grudnia. Mimo wszystko jednak Polska przeœle formalnš odpowiedŸ na te rekomendacje w wyznaczonym jej terminie, czyli do 20 marca. Premier nie zasygnalizował jednak żadnej możliwoœci zmian w ustawach, choć nie stwierdził też jednoznacznie, że ich nie będzie. Powtarzał tylko, że liczy na "zbliżenie stanowisk". A rzecznik Komisji Europejskiej skomentował: "Dialog trwa".

Poza spotkaniem z Junckerem polski premier był też goœciem wspomnianego Brussels Forum, ważnej konferencji organizowanej dorocznie w Brukseli. Nauczony doœwiadczeniem konferencji monachijskiej, gdzie jego niefortunna odpowiedŸ na pytanie izraelskiego dziennikarza wywołała międzynarodowš burzę, tym razem Morawiecki nie zgodził się odpowiadać na pytania z sali.