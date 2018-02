Rozmowy z Ukrainą. Prezydent jest rozczarowany

Prezydent Andrzej Duda jest rozczarowany wynikiem wczorajszych rozmów na temat ekshumacji polskich ofiar na Ukrainie. W tej sprawie spotkali się wicepremierzy Polski i Ukrainy - Piotr Gliński i Pawło Rozenko.

Oœwiadczenie na stronie Kancelarii Prezydenta opublikował szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski.

"Kancelaria Prezydenta RP wyraża głębokie rozczarowanie wynikiem rozmów miedzy wicepremierami Ukrainy i Polski" - czytamy na stronie prezydenta.

"Brak decyzji strony ukraińskiej w fundamentalnej kwestii, jakš jest zniesienie zakazu polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy oznacza poważny regres zaufania i nie realizuje ustalonego przez Prezydentów obu krajów mandatu do rozmów, co znaczšco obcišża wzajemne relacje. Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do zniesienia tego zakazu w duchu wypełnienia podjętych zobowišzań" - przekazał Krzysztof Szczerski.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Między Polskš a Ukrainš nadal istniej podział w ocenie działalnoœci Ukraińskiej Armii Powstańczej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Polska strona jest przekonana, że nacjonaliœci odpowiadajš za œmierć Polaków podczas Rzezi Wołyńskiej.

W ubiegłym roku ukraiński IPN zakazał poszukiwań i ekshumacji szczštków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy w odpowiedzi na usunięcie pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu.