Migalski: Jak wyjść z konfliktu wokół IPN z jak najmniejszymi stratami

Jedynš szansš na zminimalizowanie naszych strat zwišzanych z konfliktem wokół nowelizacji ustawy o IPN jest przeniesienie go z poziomu narodowego na poziom państwowy. Mówišc najproœciej – w interesie obywateli RP jest to, by przestano mówić o Polakach, a zaczęto mówić o państwie polskim.

Na płaszczyŸnie narodowej nie mamy szans na wyjœcie bez poważnych strat z konfrontacji z Żydami. Ich w czasie drugiej wojny œwiatowej zginęło około 6 milionów, nas nie więcej niż 2,5 miliona. Używany przez naszych rodaków argument, iż Polska poniosła stratę w postaci œmierci 6 milionów swych obywateli, jest bałamutny, bowiem połowa z tej liczby to właœnie polscy Żydzi, a około pół miliona stanowili obywatele II RP pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego i niemieckiego. Dlatego licytacja o to, kto bardziej ucierpiał, nie ma z naszego puntu widzenia sensu.

Tym bardziej, że jeszcze jedna okrutna statystyka nie pozwala stronie polskiej na udział w sporze o to, który naród bardziej ucierpiał ze strony okupanta: procent tych, którzy przeżyli. W odniesieniu do Żydów ten współczynnik waha się na poziomie zaledwie 10% (na ziemiach polskich spadajšc prawie do zera), podczas gdy wobec Polaków wynosi około 90%. Tak – w latach 1939-45 zginęło 9 na 10 Żydów i co dziesišty Polak. Na marginesie – w państwach kolaborujšcych lub współdziałajšcych z Hitlerem, procent Żydów, którym udało się przetrwać był zaskakujšco wysoki. Timothy Snyder w swej ksišżce „Czarna ziemia” przytacza dane mówišce o tym, że tak się stało w odniesieniu do 2/3 rumuńskich Żydów, połowy węgierskich, 3/4 bułgarskich, czy 4/5 włoskich! Działo się tak nie dlatego, że w porównaniu z Polakami obywatele tamtych państw byli mniej antysemiccy, ale dlatego, że zachowano w nich suwerennoœć i dzięki temu mogli oni chronić „swoich” Żydów.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Drugim powodem, dla którego w obecnej chwili powinniœmy porzucić kryterium narodowe na rzecz państwowego, jest różnica w tym, jak zachowywali się w czasie wojny Polacy, a jak państwo polskie. To drugie walczyło w nazistami od pierwszego dnia, wspomagało Żydów, utworzyło Żegotę, zabijało szmalcowników. Funkcjonariuszami tego państwa byli Jan Karski, Irena Sendler, rtm. Pilecki. Państwu polskiemu w interesujšcej nas materii nie można nic zarzucić.

A Polacy? Jak oni się zachowywali? Według różnych szacunków w pomoc Żydom zaangażowanych było od 300 tysięcy do miliona z naszych rodaków. Od kilkudziesięciu do 200 tysięcy z kolei brało udział w zabójstwach, rabunkach, donosicielstwie wobec naszych żydowskich sšsiadów. Dokładne szacunki nie sš dziœ możliwe, ale przyjmijmy, że po zsumowaniu, i uwzględnieniu marginesu błędu, w jakškolwiek aktywnoœć wobec Żydów (pomoc lub mordowanie, ratowanie lub donoszenie) zaangażowanych było około miliona Polaków. Bioršc pod uwagę, że w było ich wówczas około 25 milionów (1/3 przedwojennej RP była mniejszoœciami narodowymi), musimy dojœć do wniosku, że wobec swych żydowskich sšsiadów aktywnie odnosiło się około 4-5% narodu polskiego. Oznacza to, że około 95% Polaków była wobec ich losu no właœnie – obojętna? bierna? zdystansowana?

Dobór odpowiednich słów zależy już od intencji ich użytkownika. Ale jakiekolwiek one będš, bezspornym faktem pozostaje to, że w działalnoœć prożydowskš lub antyżydowskš angażował się margines naszego narodu, a jego przygniatajšca częœć pozostała bez reakcji na holocaust. Różne mogły być tej biernoœci motywacje – strach (pewnie najczęstszy), lęk, przerażanie skalš okrucieństwa, radoœć z losu nielubianych „obcych”, oczekiwanie na ich majštki. Dziœ nie sposób zbadać jaki procent tej przyglšdajšcej się z dystansu polskiej większoœci oddawał się jakim uczuciom, a przypisanie całoœci jednej motywacji na pewno musi zakończyć się mistyfikacjš i nieuzasadnionymi uproszczeniami.

Tu refleksja osobista – w niedzielę byłem w waszyngtońskim Muzeum Holocaustu. Szczególnš uwagę poœwięciłem temu, jak przedstawiony jest tam nasz kraj. Z jednej strony bardzo pozytywnie – wystawę otwierajš informacje o tym, że Polska była pierwszš ofiarš nazistowskich Niemiec, ofiary terroru w Bydgoszczy i innych polskich miastach jesieniš 1939 roku sš mocno wyeksponowane. Wœród Sprawiedliwych najwięcej jest Polaków (szczególnie podkreœlono rolę Karskiego i Sendler), a Żegocie poœwięcono osobnš tablicę. Ale z drugiej strony o AK pisze się tak jako o „nacjonalistycznej” i „niechętnej Żydom”, większoœć Polaków okreœla się jako „bystanders”, czyli biernych widzów, obserwatorów, a o powojennych pogromach pisze się w oparciu o te, które miały miejsce w Kielcach, Lublinie, Sosnowcu i Krakowie (kończšc informacjš, że ponad 60.000 Żydów opuœciła Polskę w 1945 roku, by udać się do zachodnich częœci Niemiec). Jak widać nasz obraz jest na tej wystawie co najmniej dwuznaczny i o ile działania państwa polskiego przynoszš nam chlubę (z wyjštkiem uwag o AK), o tyle opis tego, jak zachowywali się Polacy, raczej wstyd.

Jaki płynie z tego wniosek? Taki oto, że strona polska musi porzucić płaszczyznę debaty o tym, jak zachowywali się Polacy i przenieœć debatę na ocenę działań państwa polskiego. W tym pierwszym przypadku na pewno poniesiemy klęskę – zawsze znajdzie się jakiœ żyjšcy jeszcze œwiadek Zagłady, który prawdziwie przypomni sobie, jak jego polski gospodarz zabijał kogoœ z jego rodziny, lub jak musiał uciekać przed polskimi szmalcownikami. Chwalšc się Sprawiedliwymi Wœród Narodów Œwiata, musimy mieć œwiadomoœć, że w tysišcach liczš się także najgorsze kanalie, które były Polakami i nie wahały się zabijać i przeœladować swoich żydowskich sšsiadów (nawet po wojnie). Jeœli więc nadal polska dyplomacja posługiwać się będzie terminem „Polacy”, to wojnę o pamięć o tym, co działo się w Europie w latach 1939-45, na pewno przegramy. Szansš, być może jedynš, jest posługiwanie się terminem „Państwo Polskie” – wówczas mamy wszelkie narzędzia ku temu, by wyjœć z tego konfliktu z jak najmniejszymi stratami. Bo że wyjœć z niego bez strat nie możemy, to już wiadomo.