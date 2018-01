Izrael i „polskie obozy”. Trzeba rozbroić tę bombę

Zupełnie nieoczekiwanie znaleŸliœmy się u progu izraelsko-polskiej wojny o „polskie obozy”. Należy subtelnie rozbroić bombę, która znalazła się w dzielonym przez Polaków i Żydów pokoju.

Wiadomo, kto jš podłożył – lider opozycyjnej partii Jesz Atid, Jair Lapid. I wiadomo, czym to argumentował – przyjętš w pištek przez Sejm zmiany ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, której celem jest między innymi zwalczanie używania kłamliwego okreœlenia „polskie obozy”.

Nie jest natomiast jasne, dlaczego działania Jaira Lapida w sposób nadzwyczajny potraktował premier Izraela Beniamin Netanjahu. Można przypuszczać, że chodzi o politykę wewnętrznš Izraela. Netanjahu ma na głowie kilka skandali, prawdopodobne sš przyœpieszone wybory do Knesetu, Jair Lapid mógłby stanšć na czele zwycięskiego obozu, jeżeli udałoby mu się wycišgnšć z rzšdu innš centrowš partię – Kulanu.

Niezależnie od powodu izraelski premier zareagował tak, jakby nie zależało mu na stosunkach z Polskš, którš dotychczas traktował jako jeden z najprzyjaŸniejszych krajów w UE. I – co może nawet ważniejsze – jakby on i Żydzi na œwiecie nic wczeœniej nie słyszeli o walce Polski ze zrzucaniem na niš winy za niemieckie zbrodnie.

A nie jest to prawda. Przeciw okreœleniu „polskie obozy” występował były przewodniczšcy Knesetu Szewach Weiss (leciałem z nim w sobotę samolotem do Tel Awiwu, ale nie poprosiłem o komentarz, wówczas jeszcze nie wiedziałem, że zmierzamy ku wojnie). Może Weiss jest znany przede wszystkim w Polsce i Izraelu, ale tego nie można już powiedzieć o Ronaldzie Lauderze, wspierajšcym Netanjahu szefie Œwiatowego Kongresu Żydów. Lauder w wywiadzie, którego mi udzielił dokładnie trzy lata temu, powiedział „znajdzie pan we mnie dobrego sojusznika” w walce z okreœleniem „polskie obozy”.

Przede wszystkim zaœ sam Netanjahu ze swoimi ministrami przyjmował w listopadzie 2016 roku w Jerozolimie pół gabinetu Beaty Szydło i podpisał międzyrzšdowe oœwiadczenie, w którym jest mowa o sprzeciwie wobec „używania błędnych terminów” takich jak właœnie „polskie obozy”.

I nagle wszystko podważył wpis na portalu społecznoœciowym Jaira Lapida, który uznał, że istniały polskie obozy i żadne polskie prawo tego nie zmieni. Użył argumentu: jako syn ocalałego z Holokaustu wie, jak było i nie pozwoli się pouczać.

Poparcie przez premiera Netanjahu takiej argumentacji i gwałtowne postawienie pod znakiem zapytania dorobku pojednania postawiło polski rzšd w niezwykle trudnej sytuacji. Także dlatego, że w polskojęzycznym internecie zaroiło się od wpisów podważajšcych ten dorobek, opowieœci przodków o Żydach i buńczucznych wypowiedzi, że nie pozwolimy się pouczać.

Premier Mateusz Morawiecki i jego gabinet nie mogš ulegać internetowym emocjom. Muszš jednoczeœnie, i nie tylko oni, bronić prawdy historycznej – tego, że nie było polskich obozów.

Trzeba zimnej krwi sapera i wrażliwoœci poety, by powstrzymać wojnę izraelsko-polskš o historię. Ale to jest możliwe.

Jerzy Haszczyński

(z Tel Awiwu)