Wielką Brytanię i Francję połączy most?

Boris Johnson w czasie brytyjsko-francuskich rozmów dwustronnych miał poruszyć kwestię budowy mostu nad kanałem La Manche, który połšczyłby Francję i Wielkš Brytanię. Obecnie kraje te sš połšczone tunelem pod kanałem (tzw. Eurotunel).

Johnson miał przekonywać, że "dobre połšczenie" między obydwoma krajami jest ważne dla ich wzajemnych stosunków.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Do idei budowy mostu entuzjastycznie miał podejœć prezydent Francji Emmanuel Macron bioršcy udział w rozmowach.

Premier Theresa May i prezydent Macron zgodzili się na stworzenie zespołu ekspertów, którzy mieliby zajšć się m.in. możliwoœciš stworzenia takiego mostu między obydwoma krajami.

- To szaleństwo, że dwie wielkie gospodarki sš połšczone tylko jednš liniš kolejowš, chociaż dzieli je zaledwie 20 mil - miał powiedzieć Johnson (długoœć Eurotunelu pod kanałem La Manche to ok. 50 km).

Eurotunel oddano do użytku w 1994 roku. Koszt budowy wyniósł 4,6 mld funtów.