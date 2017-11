Wenerski: Relacje z Ukrainą? Nie widzimy swoich win Łukasz Wenerski, ekspert Instytutu Spraw Publicznych ds. Europy Wschodniej tv.rp.pl

- Dobrze wyjaśnił to Witold Waszczykowski, który powiedział, że my, jako Polacy, mamy już to doświadczenie pojednania z narodami, które wyrządziły nam wielką krzywdę. To jest chęć pojednania, ale w założeniu, że "wy" przyznacie się do swoich win. Zapominamy, że Ukraińcy też dostrzegają te winy po polskiej stronie - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE ekspert Instytutu Spraw Publicznych ds. Europy Wschodniej, Łukasz Wenerski.

