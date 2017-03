Wysłannicy Trumpa spotkają się z o. Rydzykiem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jak podaje Wirtuana Polska, wizytę organizuje polski MSZ we współpracy z fundacją From the Depths, założoną przez izraelskiego piarowca Jonny'ego Danielsa. Pobyt dziesięcioosobowej grupy w Polsce potrwa 6 dni.

Pierwszy punkt programu to wizyta w warszawskim zoo, związana z premierą filmu "Azyl", opartego na historii Antoniny i Jana Żabińskich. Podczas okupacji teren ogrodu zoologicznego, którego Żabiński był dyrektorem, był centrum organizacji ukrywania Żydów.

Poza tym delegacja ma się spotkać z polskimi Sprawiedliwymi, odwiedzić grób Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jak pisze Wirtualna Polska, to nie pierwsza wizyta przedstawicieli From the Depths w Polsce, ale po raz pierwszy ma ona również charakter polityczny.

Podczas swojego pobytu członkowie delegacji, wśród których są doradcy Donalda Trumpa Kenneth Blackwell i Ralph Reed, mają się spotkać z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim. Rozmowy mają dotyczyć zacieśnienia współpracy polskiej i amerykańskiej administracji.

Kolejne planowane spotkanie to rozmowa z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Ma do niej dojść w klasztorze Franciszkanek Rodziny Maryi przy ulicy Żelaznej w Warszawie, gdzie zakonnice ukrywały Żydów.

Jak podkreśla WP, Blackwell i Reed nie pełnią żadnej formalnej funkcji w administracji Trumpa, ale Polska liczy na to, że dzięki nim nawiąże nieformalne stosunki z Waszyngtonem.

