Henry Foy zamieścił na swoim profilu na Twitterze treść dokumentu zawartego 12 lipca 2016 roku.

Here is @MatthewTyrmand 's contract, signed by Waszczykowski on July 12. Expenses paid by Polish embassy in Washington, DC pic.twitter.com/yUsf9MDuEh

W dokumencie podpisanym przez szefa MSZ czytamy, że Matthew Tyrmand ma pełnić funkcję Specjalnego Doradcy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Funkcja ma mieć charakter społeczny - mówi treść pisma. Czytamy w nim także o zadaniach, jakie w ramach pełnionej funkcji ma do wykonania Matthew Tyrmand.

Henry Foy w kolejnym tweecie spytał MSZ o to, czy nie potępia ataku dziennikarza na Anne Applebaum w tekście na stronie breitbart.com i czy jest on jednym z elementów "komunikacji strategicznej" Tyrmanda jako specjalnego doradcy MSZ.

Qs for @MSZ_RP: Do you condemn Tyrmand's Breitbart attack on @anneapplebaum? Is this the "strategic communication" you expect from him?