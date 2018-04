RPO alarmuje w sprawie unijnej dyrektywy policyjnej

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że jest zaniepokojony brakiem prac nad wprowadzeniem do polskiego prawa unijnej dyrektywy policyjnej, która dotyczy przetwarzania danych osobowych przez organy œcigania

Przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy majš być stosowane przez państwa członkowskie od 6 maja - Polska może nie dotrzymać tego terminu, co według RPO grozi m.in. ogromnš niepewnoœciš prawnš. Rzecznik ma też wštpliwoœci, czy planowane przez rzšd wyłšczenie działań ABW i CBA spod tej dyrektywy nie będzie z niš sprzeczne.

Rzecznik wystšpił do szefa MSWiA o pilnš informację na temat stanu prac nad ustawš wdrażajšcš dyrektywę 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. Pismo zwišzane z tš sprawš oraz z projektem nowej ustawy o ochronie danych RPO wysłał też marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu.

Od 2017 r. Adam Bodnar wskazywał, że dyrektywa 2016/680 jest bardzo ważna z punktu widzenia obywatela i występował w tej sprawie do kilku resortów. Z jednej strony ułatwia ona wymianę danych między państwami członkowskimi, a z drugiej – wzmacnia prawa osób, których te dane dotyczš. Przyznaje też jednostce uprawnienie złożenia skargi oraz uzyskania informacji, czy jej dane sš przetwarzane.

Dyrektywa przewiduje też przyjęcie sankcji za naruszenie przepisów przyjętych na jej podstawie. Sankcje te muszš być skuteczne, proporcjonalne i odstraszajšce.

Dyrektywa jest aktem doœć ogólnym, pozostawiajšcym wiele miejsca na uznanie krajowego ustawodawcy. Wszelkie decyzje muszš jednak uwzględniać standardy Karty Praw Podstawowych UE oraz zapewniać spójnoœć systemu tworzonego w ramach całej UE.

27 marca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Ma być on szybko uchwalony tak, by mogła ona wejœć w życie 25 maja. Ustawę będzie się stosować do ochrony osób w zwišzku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie okreœlonym przez unijne rozporzšdzenie RODO. Ma być ono stosowane w Polsce od 25 maja 2018 r.

Jak napisał Adam Bodnar, tego samego dnia przestanie obowišzywać ustawa o ochronie danych z 1997 r., która wyznaczała dotychczas ramy przetwarzania danych osobowych w Polsce. Tymczasem do dziœ nie przedstawiono projektu, który implementowałby dyrektywę 2016/680 do polskiego prawa. Projekt taki ostatnio wpisano do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, co może oznaczać, że wkrótce zostanie przedstawiony.

Według RPO obecnie nie tylko jest prawdopodobne, że do 6 maja właœciwe przepisy nie zostanš przyjęte, ale również, że od 25 maja w ogóle nie będzie żadnych przepisów regulujšcych kwestie zwišzane z dyrektywš. Do 25 maja zaplanowano bowiem w chwili obecnej jedynie dwa posiedzenia Sejmu.

Adam Bodnar ma obawy, że niedotrzymanie terminu nie tylko naruszyłoby polskie zobowišzania wynikajšce z członkostwa w UE i obowišzku przestrzegania wišżšcego prawa międzynarodowego. Może to również mieć poważne skutki dla obywateli, zwišzane ze standardem ochrony danych osobowych w obszarze dyrektywy.

Ponadto zastrzeżenia RPO budzi opis zakresu implementacji z dokumentu rzšdu. Np. całkowite wyłšczenie spod dyrektywy służb specjalnych (w tym ABW i CBA) może być z niš sprzeczne. Nie wszystkie bowiem działania np. ABW mieszczš się w pojęciu „bezpieczeństwa narodowego" i nie wszystkie będš automatycznie mogły być pozostawione poza zakresem dyrektywy.

Zdaniem Rzecznika kwestie te powinny były być odpowiednio skonsultowane. Wydaje się, że ponownie wykorzystano model prac, w którym pomija się możliwoœć jakiejkolwiek dyskusji lub też pozostawia się zainteresowanym podmiotom bardzo krótki czas na zgłoszenie uwag, które nie będš przedmiotem pogłębionej analizy.

W wystšpieniu do Marszałka Sejmu RPO z satysfakcjš odnotował te zapisy projektu nowej ustawy o ochronie danych, które prowadzš do zapewnienia niezależnoœci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Do projektu wprowadzono jednak również zmiany, które mogš obniżyć standard prawa do ochrony danych osobowych w porównaniu do gwarantowanego przez RODO, ale głównie przez Konstytucję. RPO szczególnie zwraca uwagę na daleko idšce wyłšczenia i ograniczenia praw osób, których dane dotyczš - w przypadku przetwarzania ich przez administratorów realizujšcych zadania publiczne. Taki administrator nie będzie w wymienionych przypadkach informował osoby, której dane dotyczš, o zmianie celu przetwarzania oraz przysługujšcych jej prawach.

Ani projekt ustawy ani jego uzasadnienie nie zawierajš analizy zasadnoœci przyjmowania proponowanych ograniczeń. Tym samym nie jest jasne, czy cel i zakres wprowadzonych ograniczeń będš mogły być uznane za „niezbędne w demokratycznym państwie prawnym" i czy takie ograniczenie prawa do prywatnoœci będzie mogło być uznane za zgodne z art. 47 i art. 51 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.