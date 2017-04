Niemowlęta wykazują uprzedzenia rasowe

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Zaskakujące wnioski pochodzą z analizy porównawczej dwóch badań. Przeprowadzili ją naukowcy z Ontario Institute of Studies in Education (OISE) na Uniwersytecie Toronto we współpracy z ośrodkami badawczymi w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Chinach.

W pierwszym eksperymencie, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Science of Developmental” brały udział niemowlęta w wieku od 3 do 10 miesięcy. Oglądały sekwencje filmów przedstawiających kobiety w podeszłym wieku o neutralnym wyrazie twarzy. Każdy obraz poprzedzał klip muzyczny. Stworzono cztery kombinacje eksperymentu: radosnej lub smutnej muzyki poprzedzającej twarze kobiet własnej lub innej rasy. Badanie wykazało, że niemowlęta w wieku od 6 do 9 miesięcy patrzyły dłużej na wizerunki osób tej samej rasy, gdy kojarzyły się z pogodną muzyką. I odwrotnie: poświęcały więcej czasu obrazom kobiet odmiennej rasy, gdy zestawione były ze smutną melodią.

W drugim badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Child Development” sprawdzano skłonność do uczenia się od dorosłych z różnych grup. Niemowlęta 6–8-miesięczne obejrzały serię filmów. Na każdym z nich dorosła kobieta patrzyła na jeden z czterech narożników ekranu. Na niektórych filmach pojawiał się obraz zwierzątka w miejscu, gdzie padało spojrzenie kobiety. W drugiej grupie filmów zwierzątko umieszczone było w innym narożniku, niż sugerował wzrok postaci na ekranie. Wyniki badania wykazały, że dzieci śledziły spojrzenie członków własnej rasy znacznie chętniej i rzadziej podążały za spojrzeniem osób innych ras. Ta reakcja jest znana z innych eksperymentów. Dzieci chętniej śledzą spojrzenia osób, które uznają za wiarygodne, a co za tym idzie, szybciej się od nich uczą. W obu badaniach nie stwierdzono, by niemowlęta w wieku poniżej sześciu miesięcy wykazywały takie preferencje.

– Rezultaty tych badań są znaczące z wielu powodów. – mówi dr Kang Lee, profesor z OISE’s Jackman Institute of Child Study w Kanadzie – Wyniki pokazują, że uprzedzenia rasowe istnieją już w drugiej połowie pierwszego roku dziecka. Przeczy to powszechnym przekonaniom, że pojawiają się one dopiero w latach przedszkolnych.

– Kiedy rozważymy, dlaczego ktoś ma tego rodzaju uprzedzenia, często myślimy o negatywnych doświadczeniach, jakie mógł mieć z osobami innych ras. – twierdzi dr Naiqi Xiao z Princeton University. – Ale te odkrycia sugerują, że nastawienie kształtuje się bez doświadczenia kontaktu z tymi osobami.

Wcześniejsze badania pochodzące z innych laboratoriów wskazują, że doświadczenia wielu niemowląt zazwyczaj wiążą się w 90 proc. z osobami własnej rasy. I takie właśnie niemowlęta uczestniczyły również w tych badaniach.