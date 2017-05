Cannes 2017: Nagroda dla Aleksandry Terpińskiej

Aleksandra Terpińska jest absolwentką Wydziały Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. W 2016 roku tekstem „Najpiękniejsze fajerwerki ever” wygrała konkurs na scenariusz inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego zorganizowany przez Telewizję Kino Polska, Studio Filmowe Tor, Studio Munka-SFP i Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych. Jej trzydziestominutowy obraz powstał w Studiu Munka. To historia trójki młodych ludzi z wielkiego miasta, w których zwyczajne życie nagle wdziera się olbrzymi konflikt polityczny i stan wojenny. Terpińska przyznaje, że inspiracją stał się dla niej „Przypadek” Kieślowskiego, ale również to, co wydarzyło się na ukraińskim Majdanie. Pokazuje sytuację, w której trzeba się określić, wybrać życiową drogę.

Autorem zdjęć do filmu Terpińskiej jest Michal Dymek, w rolach głównych wystąpili: Justyna Wasilewska, Malwina Buss i Piotr Polak.

- Ważne, żeby dotrzeć do ludzi z tym, co chcemy im przekazać. Myślę że ta nagroda pokazuje, że to się udało. Jestem bardzo szczęśliwa - mówiła po odebraniu Nagrody Canal+ Aleksandra Terpińska. – Odbiór filmu w Cannes był bardzo dobry i to mnie najbardziej cieszy, ponieważ staram się przede wszystkim robić filmy dla publiczności - dodała.

Agentem sprzedaży filmu jest New Europe Film Sales.