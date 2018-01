Europejska obrona musi przetrwać brexit

Wyjœcie Wielkiej Brytanii z UE utrudni współpracę w dziedzinie wojskowej. Paryż i Londyn sš jednak przekonane, że potrzebujš siebie wzajem.

Korespondencja z Brukseli

Poniżej dalsza częœć artykułu

W czwartek w Królewskiej Akademii Wojskowej Standhurst w Berkshire spotkajš się Emmanuel Macron i Theresa May, a razem z nimi liczni ministrowie. Będzie to 35. już szczyt francusko-brytyjski. Najważniejszym tematem będzie współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

I choć Francja jest jednym z głównych zwolenników twardych negocjacji z Londynem na temat brexitu, to oba kraje wiedzš, że w obronnoœci i bezpieczeństwie potrzebna jest im œcisła współpraca.

– Wœród francuskich elit bardzo mocne jest przekonanie, że gdy chodzi o prawdziwš walkę, to tak naprawdę w Europie można liczyć na Brytyjczyków – mówi „Rzeczpospolitej" Sven Biscop, ekspert belgijskiego think tanku Egmont.

Brytyjczycy zawsze opierali się staraniom o œcisłš europejskš współpracę w dziedzinie wojskowej, obawiajšc się, że będzie ona konkurencjš dla NATO. Dopiero po decyzji o brexicie udało się stworzyć struktury takiej współpracy pod nazwš PESCO. Paradoksalnie jednak Macron, inicjator PESCO, wcale nie zamierza rezygnować z próby wcišgnięcia Londynu do europejskiej obrony.

– Z jednej strony Francuzi z Niemcami forsujš PESCO. Z drugiej strony jednak Macron boi się, że w takim układzie będš dominować Niemcy, czyli więcej tam będzie o instytucjach niż o operacjach czy zdolnoœciach wojskowych – mówi Sophia Besch, ekspertka Centre for European Reform w Londynie. Stšd pomysł stworzenia Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej, która była jednym z ważnych punktów słynnego przemówienia francuskiego prezydenta na Sorbonie we wrzeœniu 2017 r. Logicznie EII powinna być częœciš PESCO i oryginalnie tego typu działania – interwencyjno-ekspedycyjne – były w jego projekcie. Ostatecznie jednak zostały wycofane, a Macron chce to realizować poza PESCO, a nawet trochę poza UE, z możliwym udziałem Wielkiej Brytanii.

– Macron boi się też, że w PESCO jest zbyt dużo krajów i nie były one chętne takim działaniom interwencyjnym. W EII zgromadzi się chętnych do tego i będzie to bardziej operacyjne – uważa Sven Biscop. Ponadto Francja była też orędownikiem otwarcia nowego unijnego Funduszu Obronnego dla krajów spoza UE, czyli w przyszłoœci przede wszystkim Wielkiej Brytanii. To fundusz, który ma finansować innowację i współpracę przemysłowš w przemyœle zbrojeniowym.

Wielka Brytania ma najpotężniejszš w Europie armię, a porównywalna z niš, jeœli chodzi o siłę wojskowš, wydatki na cele militarne i fakt posiadania arsenału nuklearnego, jest tylko Francja.

– Francja jest jednym z naszych najstarszych i najbliższych sojuszników i w tym partnerstwie możemy wzajemnie na sobie polegać. Nasze wojska walczš z Daesz w Iraku i Syrii, a bliżej domu nasza współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa pomaga w udaremnianiu terrorystycznych spisków – powiedziała brytyjska premier.

– Brexit utrudni współpracę wojskowš między Wielkš Brytaniš a UE – przyznaje Manuel Lafont Rapnouil, ekspert paryskiego biura think tanku European Council for Foreign Relations. Ale na pewno obie strony zrobiš wszystko, żeby była ona jak najœciœlejsza, zarówno poprzez porozumienie UE–Wielka Brytania, jak i poprzez umowy dwustronne. Francję i Wielkš Brytanię łšczy podpisany w 2010 roku Traktat z Lancaster House, dotyczšcy właœnie współpracy wojskowej.

Rapnouil zwraca też uwagę, że ważna będzie współpraca w dziedzinie polityki zagranicznej. – Wielka Brytania prowadzi aktywnš politykę sankcji. Nie będzie ona miała wielkiego sensu bez koordynacji z UE – zauważa.

– Nieoficjalnie wiadomo, że to raczej Brytyjczycy sš konsumentami danych europejskich wywiadów, które pomagajš w walce z terroryzmem, ale współpraca ważna jest dla obu stron – mówi Sven Biscop.

W Brukseli panuje przekonanie, że bezpieczeństwo nie może być argumentem przetargowym w negocjacjach o partnerstwie gospodarczym. Jeszcze kilka miesięcy temu May sugerowała, że jeœli Londyn nie dostanie dobrego porozumienia w sprawach gospodarczych, to druga strona nie powinna oczekiwać zaangażowania Brytanii w bezpieczeństwo na obecnym poziomie. To szybko zostało jednak odrzucone przez Brukselę i inne stolice europejskie, a Londyn zrozumiał, że taka taktyka przyniesie więcej szkody niż pożytku. Przede wszystkim dlatego, że bezpieczeństwo Europy jest podstawš bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii.