Polacy emigrują. Chcą zdążyć przed Brexitem

Z ostatniego badania wynika, że po raz pierwszy od jesieni 2015 roku wzrósł odsetek tych Polaków, którzy w swoich rozważaniach na temat emigracji biorą pod uwagę wyjazd do Wielkiej Brytanii.

Work Service bada preferencje migracyjne Polaków od jesieni 2014 roku. Wówczas o emigracji do Wielkiej Brytanii myślało 24 proc. tych, którzy rozważali opuszczenie Polski. W ciągu roku odsetek ten wzrósł do 30 proc., a potem spadł do 14, bo Polacy zaczęli wybierać emigrację do Niemiec.

Work Service zauważa, że odsetek rozważających emigrację na Wyspy wzrósł ze wspomnianych 14 pkt. proc. do 19 dopiero w momencie, gdy brytyjska premier Theresa May ogłosiła rozpoczęcie procedury Brexitu. Aż 58 proc. pytanych przyznało, że to właśnie decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej zdeterminowała ich decyzję o ewentualnej emigracji do tego właśnie kraju.

Wzrost liczny chętnych do wyemigrowania na Wyspy Work Service tłumaczy chęcią Polaków "załapania się na pensje w funtach na starych zasadach". Kolejnym argumentem jest brak pewności, jak będzie wyglądało przyjmowanie imigrantów do Wielkiej Brytanii po Brexicie - istnieje obawa, że zasady zostaną znacznie zaostrzone.

