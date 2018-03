Joshua kontra Parker: Wrócić do raju

Stawkš sobotniej walki Anthony Joshua – Joseph Parker sš trzy mistrzowskie pasy w wadze ciężkiej. W Cardiff obejrzy jš 80 tysięcy widzów.

28-letni Joshua (20 zwycięstw – 0 porażek, 20 KO), złoty medalista igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) i posiadacz dwóch mistrzowskich pasów w wadze ciężkiej (WBA, IBF), jest faworytem tej batalii, choć rywal z Nowej Zelandii też jest niepokonanym mistrzem œwiata (WBO).

Ale to Anglik, syn nigeryjskich emigrantów, walczy u siebie i będzie go wspierać pełny stadion. Popularnoœć Joshuy jest niesamowita. Gdy walczył z Władimirem Kliczkš na Wembley w Londynie, na widowni było 90 tysięcy widzów, podczas pojedynku z Carlosem Takamem w Cardiff – 78 tysięcy. Obie walki wygrał przed czasem. Nikt nie wytrzymał z nim do końcowego gongu, wszystkie pojedynki kończyły się przed czasem.

Kibice boksu czekajš na pojedynek Joshuy z Amerykaninem Deontayem Wilderem, który też nokautuje jednego rywala za drugim. Niedawno tak właœnie potraktował znakomitego Kubańczyka, Luisa Ortiza, choć miał w tej walce kłopoty.

Mówi się, że starcie Joshuy z Wilderem może pobić rekordy oglšdalnoœci, ale najpierw mierzšcy 198 cm siłacz z Watford musi pokonać Parkera. Nowozelandczyk też ma swoje ambicje i niemałe umiejętnoœci. Był utytułowanym juniorem, ale już w wieku 20 lat podpisał zawodowy kontrakt i to sprawiło, że nie spotkali się podczas igrzysk w Londynie.

Nie brakuje głosów znanych mistrzów, że 26-letni Parker (24-0, 18 KO) jest w stanie pokonać Joshuę. Niektórzy tylko podgrzewajš atmosferę, inni po prostu tak myœlš. Polski pięœciarz Izu Ugonoh zna Parkera doskonale. Razem trenowali w Las Vegas i Nowej Zelandii, sparowali, w ostatnich latach spędzili wspólnie sporo czasu.

Ugonoh uważa, że Parker jest lepszy od Anglika, potrafi mocno uderzyć, przyjšć równie mocne uderzenie i jego szanse na sukces sš naprawdę duże. – Jest w stanie znokautować Joshuę lub wygrać z nim na punkty – twierdzi Izu Ugonoh.

Większoœć ekspertów stawia jednak na Joshuę. W pojedynku z młodszym Kliczkš pokazał nie tylko umiejętnoœci, ale i charakter, był na granicy nokautu, wyszedł jednak z opresji i wygrał przed czasem.

Joshua przypomina, że Parker po raz pierwszy w karierze znajdzie się w sytuacji, gdy będzie musiał się zmierzyć z kimœ takim jak on, ale też stawić czoło wypełniajšcej cały stadion, nieprzychylnej mu publicznoœci. – Zajęło mi trochę czasu, by się do tego przyzwyczaić, mimo że miałem jš po swojej stronie – twierdzi Joshua.

Ale Parker zdaje sobie sprawę przed jakš stoi szansš, wie że jeœli wyjdzie z tej batalii zwycięsko, to znajdzie się w innym, pełnym bajecznych ofert œwiecie. Owszem, w Nowej Zelandii jest bohaterem, ale na œwiecie ludzie znajš Joshuę, nie jego.

Wychował się w południowym Auckland, które nie jest łatwym miejscem dla dorastania. To miejsce, w którym liczni emigranci z wysp Pacyfiku szukajš szansy na lepsze życie. I nie przebierajš w œrodkach, by jš znaleŸć.

Według standardów Samoa, skšd wywodzš się rodzice mistrza œwiata wagi ciężkiej, byli małš rodzinš. Joseph miał tylko starszš siostrę Elizabeth i młodszego brata Johna. Ojciec Dempsey Parker (imię na czeœć słynnego mistrza z lat 20.), z powodu poważnej kontuzji nogi nie mógł uprawiać boksu, ale chciał, by swych sił w ringu spróbowali synowie. Miał œwiadomoœć, że dla nich sport jest szansš na lepsze życie.

– Kiedy Joe do nas trafił – mówi trener Grant Arkell – miał dziesięć lat. Był na swój wiek wysoki, ale ze sporš nadwagš. Taki młody, pulchny chłopiec. Pokazał talent, lecz sprawiał wrażenie, że nie jest boksem specjalnie zainteresowany. Jak wtedy powiedział, wolał grać w siatkówkę.

Ale prawdziwš jego pasjš było rybołówstwo. Wymyœlał najróżniejsze powody, by czas, który powinien poœwięcać na treningi, spędzać na łodzi. Arkell go nie popędzał, czekał, kiedy sam uzna, że warto pracować ciężej.

Na MŒ młodzieżowców w Baku (2010) Parker jako pierwszy Nowozelandczyk pokonał kubańskiego boksera. Zdobył tam bršzowy medal. Po tym sukcesie powstał w Auckland lokalny fundusz powierniczy, który zebrał 6500 dolarów, by Joe mógł wystartować w I Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, które w tym samym roku rozegrano w Singapurze. Doszedł tam do finału, w którym przegrał na punkty z Tonym Yokš. Szeœć lat póŸniej Francuz zostanie złotym medalistš olimpijskim w Rio, a Parker zdobędzie pas zawodowego mistrza œwiata organizacji WBO.

Grant Arkell wierzył, że to Joe pierwszy stanie na najwyższym stopniu olimpijskiego podium i robił wszystko, by stało się to już w Londynie. Szukał sponsorów, którzy pomogliby w przygotowaniach również do kolejnych igrzysk w Rio (2016). Ale życie napisało inny scenariusz, Parker podpisał zawodowy kontrakt.

Parker szybko połšczył siły ze znanym trenerem Kevinem Barrym, srebrnym medalistš igrzysk w Los Angeles (1984), i przeniósł się do Las Vegas.

– Gdyby nie boks, Joe byłby stolarzem, a my wszyscy prowadzilibyœmy zwykłe życie, ciężko pracujšc od najmłodszych lat – mówi siostra Elizabeth. – A dzięki temu, że ojciec kiedyœ zaprowadził braci na pierwszy trening, dziœ wszyscy jeŸdzimy po œwiecie i poznajemy ludzi, których nigdy byœmy nie poznali.

Jedno jest pewne: bez względu na wynik walki w Cardiff, Josepha Parkera pozna w sobotę cały œwiat. A jeœli wygra, to będzie też rewanż. W kontrakcie jest bowiem taka klauzula. I dotyczy jedynie Joshuy.

– Mnie jest niepotrzebna. Załatwię sprawę za pierwszym razem – obiecuje pewny siebie Parker. – Po operacjach obu łokci będę lepszy o 30 procent. Nie zmarnuję szansy, a póŸniej polecę na Upalu, wyspę, gdzie urodziła się moja matka Sala, gdzie pochowany jest Robert Luis Stevenson, autor „Wyspy skarbów”. To mój raj. Tam będę celebrował sukces.

Joshua nie lekceważy tych słów. On wie, kim jest Parker i jakie niebezpieczeństwo grozi mu z jego strony, ale też jest przekonany, że poradzi sobie z rywalem przed końcowym gongiem. Š?

Bokserski wieczór w Cardiff w sobotę od 21.00 w TVP Sport. Walka Joshua – Parker od 23.30, wczeœniej m.in. pojedynek Aleksander Powietkin – David Price.