Ambicje deweloperów i klientów idą w parze

Nie odbiegało to daleko od rzeczywistości, ale istotny jest tutaj czas przeszły. Podczas zorganizowanego przez „Rzeczpospolitą" kongresu Real Estate Impactor w Gdyni (czytaj N4) dużo mówiliśmy o zmianach, które przechodzi branża. Jedna z najpoważniejszych dotyczy właśnie podejścia do przestrzeni i do kwestii zysku. Mechanizm zarabiania za wszelką cenę teraz przestaje działać. Klienci tego nie chcą i, co ważniejsze, mają wybór. A wybierają lepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, lepsze miejsca do życia i pracy.Co istotne, w branży jest coraz więcej ludzi, którzy po prostu chcą realizować ambitne projekty. Ważne dla miast, ich mieszkańców, tworzące nową tkankę urbanistyczną. To powinno cieszyć, że te dwie ambicje: klientów i deweloperów, idą w parze i mogą znacząco zmienić jakość życia.