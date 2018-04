Produkt na miarę czasów

Farmy trolli wykorzystujšce fikcyjne konta, zalew nieprawdziwych informacji, akcje marketingowe sponsorowane przez służby wywiadowcze, wyciek informacji o 50 mln użytkowników i spowodowane tym wszystkim załamanie giełdowego kursu – Facebook ma naprawdę dużo powodów do zmartwień. A wraz z nim majš je jego użytkownicy i politycy, coraz bardziej zaniepokojeni wpływem tego, co pojawia się na portalu, na decyzje wyborcze obywateli.

Ale afery zwišzane z Facebookiem to tylko symptomy choroby. Co więcej, problem nie tkwi wyłšcznie w samej platformie społecznoœciowej, ale też w jej użytkownikach. Mówišc brutalnie: w konsumentach treœci. Facebook tylko wykorzystał ich skłonnoœci, psychologię mas – poczšwszy od tego, że wierzš we wszystko, co potwierdza ich przekonanie o œwiecie, po to, że najlepiej im w gronie osób o tych samych poglšdach. A im bardziej sš oni przekonani o własnej wyjštkowoœci, tym łatwiej nimi manipulować. Tak, Facebook zrobił to dla pieniędzy. Bo niby do czego powołuje się komercyjnš firmę, jak nie do zarabiania? To nie fundacja charytatywna. Nie łudŸmy się więc, że jest to produkt darmowy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie sposób się oprzeć wrażeniu, że portal Marka Zuckerberga to produkt na miarę swoich czasów i na miarę swoich użytkowników. Jest medium, ale reguły tradycyjnych mediów go nie obowišzujš. Bo gdyby go obowišzywały, trudno byłoby o zyski. Tradycyjne media, produkujšce wiarygodne, potwierdzone informacje, interweniujšce w sprawach społecznych, analizujšce rzeczywistoœć, dawno już przekroczyły granicę, gdy koszty stworzenia informacji stały się wyższe od zysków ze sprzedaży. Model biznesowy tradycyjnych mediów oparty na reklamie też nie działa tak sprawnie jak dawniej.

A Facebook problem kosztów treœci zminimalizował niemal do zera, gdyż pozyskuje je praktycznie za darmo. Pozostaje je tylko sprzedawać. A że zgodnie z prawem rynku kapitałowego Facebook musi przynosić zyski udziałowcom, doskonali więc sposoby sprzedaży. Do tego bowiem sprowadza się spersonalizowany marketing, z którego usług korzystajš już nie tylko firmy, naturalnš kolejš rzeczy szukajšce klientów, ale też służby wywiadowcze i wszyscy ci, dla których najważniejszym dobrem jest władza. Mroczny przedmiot pożšdania, może nawet bardziej złowieszczy niż nienasycona żšdza zysku.

Dla mediów społecznoœciowych to my jesteœmy produktem. To nas sprzedajš. Teraz zaœ dowiadujemy się, kto tak naprawdę kupuje. I dopiero teraz poznajemy prawdziwš cenę. Zapłacimy jš wspólnie, jak na społeczeństwa przystało.