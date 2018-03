Ekologiczne jajko z szarej strefy

Jeszcze na poczštku roku zwracaliœmy uwagę na szybko rozwijajšcy się w Polsce rynek ekologicznej żywnoœci, który w ostatnich dwóch latach urósł prawie o połowę, do miliarda złotych. Teraz dane branżowej organizacji producentów drobiu przekonujš, że najwyraŸniej do ekologicznej żywnoœci większoœć Polaków nie zalicza jaj – bo szukajšc jak najniższej ceny, kupujemy ponoć głównie te pochodzšce od kur hodowanych w klatkach, a nie od ich szczęœliwych koleżanek grzebišcych w przydomowym sadzie czy ogródku.

Tyle statystyki bazujšce na danych dużych producentów jaj oraz ich dużych odbiorców. Wštpię jednak, by uwzględniały one jajecznš szarš strefę – działajšcš wszak całkiem legalnie na dziesištkach bazarków w całej Polsce. Na każdym z nich jest co najmniej kilka stoisk, które sprzedajš œwieże jaja z niewielkich przydomowych hodowli. Sama w ten sposób od lat zaopatruję się na warszawskim Wolumenie, gdzie wielu klientów ma swój stragan, gdzie regularnie kupujš warzywa i właœnie jaja. Wprawdzie nie konkurujš cenowo z ofertš supermarketów – zwłaszcza w okresach wielkanocnych promocji, gdy na okładkach sieciowych gazetek królujš jajka i biała kiełbasa – lecz nie narzekajš na brak amatorów. Dowodzš tym samym, że w przypadku jaj nie kierujemy się wyłšcznie najniższš cenš.

Chociaż eksperci zapewniajš, że jajo klatkowe jest równie wartoœciowe jak to ekologiczne, to amatorzy tych drugich twierdzš stanowczo, że nawet jeœli wartoœć żywieniowa jest taka sama, to i tak jest spora różnica w smaku oraz w œwieżoœci. I sš gotowi za tę różnicę więcej zapłacić. Co prawda, nie tak znowu dużo więcej. Co ciekawe, ubiegłoroczna afera drobiarska na Zachodzie, która wywindowała ceny jaj w sklepach, także tych w Polsce, nie dotknęła specjalnie bazarów. Rynkowe prawa podaży i popytu ograniczyły tam podwyżki.

W rezultacie ekojaja ze straganu sš dzisiaj niewiele droższe od tych klatkowych. Kury wolno chodzšce na wiejskim podwórku najwyraŸniej znajš prawa wolnego rynku. Wiedzš, że trzeba dbać o jakoœć i efektywnoœć. W przeciwnym razie popyt na ich jaja spadnie, a wtedy one mogš wylšdować w rosole.