I tylko Żuka żal

Chyba czas powiedzieć to sobie uczciwie – Polska nie ma najmniejszych szans na to, by powrócić do roli regionalnego lidera w produkcji samochodów. Już dawno w pobitym polu zostawiły nas inne kraje regionu, skuteczniej przycišgajšc kolejne inwestycje motoryzacyjnych koncernów.

Ulokowane w Czechach czy na Słowacji zakłady notujš nieustanne wzrosty produkcji, te polskie, poza zakładami Volkswagena, na razie sš w dołku. Już w 2017 r. produkcja aut w polskich fabrykach spadła w porównaniu z 2016 r. o 7,2 proc., do 514,7 tys. sztuk.

Ten trend utrzyma się także w tym roku, bo nie ma żadnych oficjalnych decyzji o wprowadzeniu nowych modeli do należšcego obecnie do PSA zakładu w Gliwicach ani do Tych (Fiat Chrysler Automobiles). I nawet jeœli w końcu pojawiš się dobre wieœci dla obu fabryk, wiele to nie zmieni – już dziœ w ujmowanym wartoœciowo ogólnym eksporcie branży motoryzacyjnej gotowe pojazdy osobowe i lekkie dostawcze stanowiš jedynie 30 proc. Co więcej, ich udział będzie spadał, bo bardzo dynamicznie rozwijajš się inne segmenty, przede wszystkim produkcja częœci i komponentów.

Oczywiœcie to także sukces. Przycišgamy nowe inwestycje producentów silników, skrzyń biegów, ba, nawet baterii do elektrycznych samochodów. W œlad za nimi otwierane sš centra badawczo-rozwojowe. Ale prestiżowo liczy się auto. Żaden z kierowców nie zastanawia się, czy silnik kupionego właœnie samochodu powstał w Polsce, wišzki elektryczne w Bułgarii, a układ kierowniczy na Słowacji. Ważne, że opuœcił fabrykę w danym kraju i – poza nielicznymi wyjštkami – nie była to Polska. Jest jeszcze wštek biznesowy. Gotowy samochód eksportuje się ze znacznie większš marżš producenta, niż uzyskały wszystkie tworzšce go podzespoły. Taka prawda.

Nie œcišgnęliœmy fabryk zagranicznych marek, praktycznie nie mamy też już własnych, które mogłyby się rozwijać. I jakkolwiek by to zabrzmiało, trochę żal tego Żuka, Syreny, Nysy czy Tarpana. Ale nie przetrwały. Szkoda, bo częœci do nich mielibyœmy dziœ dostatek.