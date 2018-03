Ostatnie takie podwyżki w kopalniach?

Górnicy znów żšdajš podwyżek. Lepsza kondycja sektora daje zwišzkom zawodowym okazję do wysuwania roszczeń płacowych. Jak piszemy w dzisiejszej „Rzeczpospolitej", na podniesienie wynagrodzeń przeznaczone zostanie w tym roku około pół miliarda złotych, a częœć zwišzkowców twierdzi, że to cały czas za mało.

Przykład idzie z góry. Beata Szydło nie doœć, że przyznała sobie i ministrom sowite premie, to zachęcona przez prezesa Kaczyńskiego, by „pokazać pazurki", w Sejmie broniła podwyżek niczym lwica. Efekt jest taki, że PiS stracił sympatię sporej częœci wyborców, ale też zachęcił wielu, by wycišgali rękę po więcej pieniędzy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Praca górnika dołowego nie należy do łatwych ani bezpiecznych, ale jak słusznie wskazuje Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo, wzrost wynagrodzeń powinien być powišzany z większš efektywnoœciš pracy. A z tš nie jest najlepiej. Po latach inwestycyjnej zapaœci – co doprowadziło do zwiększania importu węgla z zagranicy, głównie z Rosji – przeznaczanie setek milionów na podwyżki nie wydaje się posunięciem racjonalnym.

Lepsza koniunktura w górnictwie zwišzana jest tylko z wyższš cenš węgla na œwiatowych rynkach. Znaczšcy wzrost nastšpił w pierwszym półroczu zeszłego roku, gdy na giełdach Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia tona czarnego surowca zaczęła drożeć z ok. 70 dolarów do prawie 100. Od końca lutego obecnego roku węgiel jednak tanieje. Być może górnicy majš œwiadomoœć cyklu gospodarczego i rozumiejš, że cena może wejœć w trend spadkowy na dłużej i umknie im szansa na wywalczenie podwyżek. Gdy cena węgla zacznie nurkować, a opłacalnoœć wydobycia surowca znaczšco się obniży, nastanie czas zamykania nierentownych kopalń. Wtedy import surowca jeszcze bardziej wzroœnie, a górnicy, którzy teraz wycišgajš ręce po podwyżki, zacznš masowo tracić pracę.