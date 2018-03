Szantażysta kontra obłudnicy

Graliœmy uczciwie: ty oszukiwałeœ, ja oszukiwałem – wygrał lepszy" – to cytat z kultowego już filmu „Wielki Szu" Sylwestra Chęcińskiego. Rzecz była o grajšcych o duże stawki oszustach karcianych, ale podobnie jest w międzynarodowym handlu. Tu nikt nie ma czystych ršk.

Od wieków każdy próbuje za wszelkš cenę chronić własny rynek i zmusić rywala do otwarcia swojego. Jedni, jak kraje Unii Europejskiej, robiš to w białych rękawiczkach, inni postępujš z kolei doœć bezczelnie, jak wiele krajów azjatyckich z Chinami na czele. Dlatego, choć trudno nie bać się konsekwencji œwiatowej wojny handlowej, którš grozi Donald Trump, daleki jestem od całkowitego potępiania amerykańskiego prezydenta i ukazywania jego adwersarzy jako niewinnych ofiar tego „zimnokrwistego szantażysty".

Zacznijmy od Unii. Jej poszczególne kraje nie grajš fair nawet wobec siebie. Kiedy eksport towarów i usług polskich firm zaczšł dynamicznie rosnšć, państwa UE odpowiedziały rzucaniem im kłód pod nogi. WeŸmy choćby uderzenie przez Francję w pracowników delegowanych i firmy transportowe czy próby rugowania polskiej żywnoœci w wielu krajach pod hasłem ochrony fitosanitarnej, czy wymyœlanie tak idiotycznych wymogów jak kształt opakowania.

Ucieka się do takich metod, kiedy nie można już wprowadzić ceł. Najtrudniejszy przypadek to Chiny, którym Trump zarzuca kradzież technologii na ogromnš skalę i blokowanie rynku przed zagranicznymi towarami i inwestycjami. Nie uœwiadczysz tam amerykańskiej czy europejskiej firmy w sektorze zamówień publicznych, np. energetyce czy budowie dróg, a wiele musi sobie znaleŸć lokalnego partnera i przekazać mu technologie. Z tak wielkimi barierami u partnerów handlowych Chińczycy się nie spotykajš.

Konfliktów handlowych w historii były już tysišce. Kiedyœ wszystko było jednak prostsze. Rzymski senator Katon (żyjšcy w II wieku p.n.e.), który każdš swojš wypowiedŸ w senacie kończył słowami: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam", czyli „Poza tym uważam, że Kartagina musi zostać zburzona", nie był paranoikiem. Katon mówił w interesie rzymskich kupców, dla których handlowa potęga punickiego miasta była nie do przełknięcia. Dopišł swego. Rzym postawił doœć oryginalny warunek utrzymania pokoju: mieszkańcy Kartaginy mieli opuœcić miasto i zbudować nowe w odległoœci co najmniej dziesięciu mil od wybrzeża, czyli bez portu. Kiedy go odrzucono, wojska rzymskie zrównały Kartaginę z ziemiš.

Œwiat jest dziœ zdecydowanie bardziej skomplikowany niż za czasów Katona i wszyscy wiedzš, że wojna handlowa między najważniejszymi graczami doprowadziłaby do ciężkiego kryzysu gospodarczego. Straciliby więc wszyscy. Trump gra człowieka nieobliczalnego, ale szaleńcem nie jest. W nowych cłach zrobił wiele wyłšczeń i dał czas na negocjacje. Strony sišdš więc teraz do stołu i rozpocznš grę, w której roić się będzie od nieczystych zagrywek. Stany ugrajš zapewne więcej, ktoœ inny trochę ustšpi. Miejmy jednak nadzieję, że wszystko pozostanie pod kontrolš, nikt nagle nie przewróci stołu i nie zacznie strzelać.