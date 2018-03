Hejtowanie w sieci może zaszkodzić karierze

Każdy, kto korzysta z internetu, spotkał się ze zjawiskiem hejtu. Upowszechnił się już do takiego stopnia, że można go nazwać postępujšcš gangrenš informacyjnš.

Można nad nim zapanować, ale wymaga to zastosowania metod rodem z Iranu, gdzie aktywnoœć obywateli w sieci jest nadzorowana przez wyspecjalizowane tajne służby. Ale my żyjemy, jak dotšd, w demokratycznym œwiecie i próby wprowadzenia ograniczeń czy też kontroli nad komunikacjš w internecie kończš się zawsze demonstracjami tysięcy ludzi i naciskami ze strony niezwykle oburzonych anonimowych obywateli. A tych każda władza boi się najbardziej, bo swojš złoœć mogš przełożyć na solidnym dokopaniu tejże. Również w sposób anonimowy. Ale wracajšc do tematu. Hejt w sieci rozwinšł internetowego trolla, który zazwyczaj posiada kilkadziesišt fałszywych kont na portalach społecznoœciowych i œmiga po różnych forach, rozlewajšc mowę nienawiœci pod różnymi artykułami czy też postami całkiem uczciwych ludzi. Niestety, większoœć osób korzystajšcych z internetu nie potrafi odróżnić normalnej wymiany zdań od trollowania, stajšc się w ten sposób ich ofiarami. Takie działania niezwykle nakręcajš spiralę komentarzy, powodujšc, że całkiem niewinna dyskusja zamienia się w wymianę inwektyw.

I tu pojawia się problem. Internet ma bowiem takš przypadłoœć, że wszyscy wszystko widzš i nie sposób całkowicie wymazać w nim własnych działań. Na to czekajš nie tylko trolle, ale również służby informatyczne w firmach, które œledzš na bieżšco zachowania w sieci swoich pracowników, jak i aplikujšcych kandydatów. Dotyczy to coraz szerszej liczby przedsiębiorstw, gdyż kodeksy etyczne – do niedawna standard w koncernach globalnych – stajš się również popularne w polskich firmach. Najczęœciej weryfikowane sš takie kwestie, jak równe traktowanie oraz dyskryminowanie innych ze względu na płeć, niepełnosprawnoœć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualnš czy poglšdy polityczne. W międzynarodowych korporacjach za naruszenie obowišzujšcych w firmie zasad etycznych grożš surowe konsekwencje, łšcznie ze zwolnieniem z pracy, zaœ kandydatom po prostu zamknięcie przed nosem drzwi. Należy pamiętać, że nie sš analizowane jedynie profile na portalach społecznoœciowych, ale również komentarze pod artykułami, wydarzenia, w jakich biorš oni udział, a nawet polubione strony.

Można więc w prosty sposób zniszczyć sobie karierę lub stracić życiowš okazję na pracę w wymarzonej firmie. Wystarczy dać się wcišgnšć w bezsensownš, publicznš dyskusję. Czy jest sposób na odróżnienie, kto jest tym złym w sieci? Niestety, coraz trudniej to zrobić, bo trolle stosujš bardzo wyrafinowane metody kamuflażu. Więc uczmy się od nich sprytu i nie bierzmy udziału w pyskówkach w sieci.