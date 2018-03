Długi klasy premium

Polacy nie bojš się kredytów hipotecznych. Pożyczajš coraz więcej, zadłużajšc się na coraz większe kwoty.

W lutym tego roku œrednia wartoœć kredytu, o jaki ubiegali się kupujšcy nieruchomoœci, to ponad 243 tys. zł. To o 8,4 proc. więcej niż rok temu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Z jednej strony wymusza to sytuacja na rynku. Mieszkania systematycznie drożejš. Deweloperzy mówiš jednym głosem: podwyżki sš nieuniknione. Ceny mkw. lokali na najlepszych osiedlach poszły w górę nawet o kilkaset złotych. Firmy zapowiadajš, że nie sš to ostatnie podwyżki w tym roku, bo drożejš ziemia, materiały, wykonawstwo. Częœć rosnšcych kosztów jest przerzucana na klientów. Z drugiej strony Polacy chcš mieszkać coraz lepiej. Kupujš coraz większe, a więc droższe mieszkania, co też ma odzwierciedlenie w wysokoœci kredytów.

Do inwestowania w nieruchomoœci wcišż zachęcajš niskie stopy procentowe. Zakup mieszkania za pożyczone od banku pienišdze jest dziœ bardziej opłacalny niż wynajem. Z analiz firmy Emmerson Evaluation wynika, że œredni czynsz za kawalerkę w Warszawie wynosi 1,4–2 tys. zł miesięcznie, podczas gdy rata kredytu za taki lokal to niespełna 1,2 tys. zł.

Dwa pokoje w stolicy wynajmiemy przeciętnie za 1,9–2,6 tys. zł. Spłacajšc kredyt za dwupokojowe mieszkanie, będziemy oddawać bankowi œrednio 1,5 tys. zł. Podobnie jest w innych miastach. Nic dziwnego, że klient, który ma odpowiedniš zdolnoœć kredytowš, woli spłacać swoje cztery kšty, niż budować cudzy majštek.

Kredyty hipoteczne chętnie zacišgajš też inwestorzy. Z analiz Deutsche Banku wynika, że na nieruchomoœci zadłuża się 20 proc. klientów premium, czyli zamożnych osób należšcych do tzw. wyższej klasy œredniej. Kupujš m.in. domy wakacyjne, także za granicš. Wynajęte nieruchomoœci spłacajš się same.

Sytuacja się zmieni, kiedy w górę pójdš stopy procentowe, a wraz z nimi rata kredytu. Bogaci inwestorzy to wytrzymajš. Gorzej z tymi, którzy zadłużyli się na granicy własnych możliwoœci.