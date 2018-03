Tweetem w polską motoryzację

Samochody to – jak się okazuje – temat tyleż ekscytujšcy, co drażliwy. Już w maju ubiegłego roku podczas spotkania z przywódcami Unii Europejskiej Donald Trump miał – według relacji tygodnika „Der Spiegel" – jednoznacznie stwierdzić, że „Niemcy sš Ÿli, bardzo Ÿli. Popatrzcie na miliony samochodów, które sprzedajš w USA. To straszne. Zatrzymamy to".

Jak zwykle się pomylił: choć według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA, w 2016 r. firmy z Unii, nie tylko z Niemiec, wysłały poza jej obszar ponad 6 mln aut, to do USA trafiło raptem około miliona. Nie wzišł też pod uwagę, że Mercedes, BMW, Fiat Chrysler czy Volkswagen majš fabryki w USA i zatrudniajš tam tysišce ludzi, a także tego, że Amerykanie po prostu chcš kupować auta europejskich marek, a Europejczycy za amerykańskimi nie przepadajš. Ale kto by się tam przejmował takimi drobiazgami...

Wtedy za słowami nie poszły czyny, bo Trump skupił się na koncernach lokujšcych produkcję w o wiele tańszym Meksyku. Teraz jednak pojawiła się okazja (zapowiedŸ ceł na import stali i aluminium do USA), by wrócić do tematu, co oburzyło Unię. Prezydenckie konto na Twitterze, który staje się teraz narzędziem międzynarodowej polityki, natychmiast zareagowało na te pomruki: jeœli Europa podejmie działania odwetowe, to Ameryka wprowadzi cła na europejskie auta. Eskalacja globalnego zamieszania zgrywa się z poczštkiem międzynarodowego salonu w Genewie, na którym na pewno ten temat będzie jednym z głównych w rozmowach szefów koncernów.

Co na to Polska, której zależy na dobrych kontaktach z USA, ale to kraje UE sš głównym rynkiem dla naszych firm? Jeœli dojdzie do handlowej wojny, niestety oberwiemy. Bo choć bezpoœrednio do USA nasz segment automotive nie wysyła wiele, ale wystarczy, że sankcje dotknš „bardzo złych Niemców", a tam trafia prawie jedna trzecia eksportu naszego przemysłu motoryzacyjnego. Co gorsza, tak naprawdę nic nie możemy zrobić, bo jesteœmy na końcu tego handlowego łańcuszka. Możemy tylko obserwować rozwój sytuacji i liczyć, że amerykański prezydent nie zdecyduje się na takie kroki. Trudno powiedzieć, czy w razie kryzysu naszym firmom pomogłaby Unia, z którš polski rzšd ma na pieńku. A w dobie globalnej gospodarki trzeba mieć dobrych sojuszników.