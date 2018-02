Bond na Łotwie potrzebny od zaraz

Bankowoœć Łotwy przez wiele lat uchodziła za pralnię brudnych pieniędzy. Z jej usług miała korzystać mafia z Rosji i reżim z koreańskiej Północy. A wszystko to, przy biernoœci Brukseli i Europejskiego Banku Centralnego.

Łotwa zajmuje w Unii pierwsze miejsce w procentowym udziale lokat nierezydentów, wyprzedzajšc nawet Cypr. Banki z zagranicznymi pieniędzmi sš jednym z filarów łotewskiej gospodarki. Ich bezpoœredni efekt na gospodarkę Łotwy odpowiadał na poczštku minionego roku 1,27 proc. PKB. Dla porównania całe łotewskie rolnictwo daje 1,23 proc. PKB. Do tego banki płacš rocznie 662 mln euro podatków podczas kiedy rolnicy - 65 mln euro.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Łotysze mówiš o swoich bankach, że to takie ekopralnie. I nie chodzi tu o ekologię, ale o kolor pieniędzy, jaki po wypraniu na Łotwie zyskuje kapitał podejrzanego pochodzenia - ten z Rosji czy z Korei Północnej, a może z Państwa Islamskiego czy z afrykańskiej bananowej republiki. Jest on zielony, a więc zdrowy, œwieży i czysty. Taki, jaki powinien być pienišdz w obiegu na terenie Wspólnoty.

Bankowoœć łotewska opanowana jest przez cudzoziemców (głównie Rosjan). Dwa lata temu depozyty nierezydentów stanowiły około 40 proc. wszystkich; obroty pieniędzmi cudzoziemców dawały dwie trzecie obrotów bankowoœci Łotwy. Ponad 80 proc. depozytów nierezydentów napływało od obywateli byłych sowieckich republik, gdzie poziom korupcji jest wysoki.

W lutym 2016 r posadę stracił Kristaps Zakulis - szef łotewskiej Komisji rynków finansowych i kapitału. W specjalnym raporcie eksperci OECD podkreœlali, że komisja kierowana przez Zakulisa nie była zainteresowana w wykrywaniu przypadków korupcji; w ogóle nie kontrolowała zachodnich banków, co zwiększało bezkarnoœć korupcyjnš i sprzyjało praniu brudnych pieniędzy. Eksperci Ÿle ocenili pracę łotewskiego nadzoru, od trzech lat kierowanego przez Zakulisa.

To jednak nie Europejski Bank Centralny wymusił ustšpienie Zakulisa (krzywda mu się nie stała, został prezesem prywatnego banku), ale Amerykanie. Eksperci z USA i OECD (Łotwa przystšpiła w czerwcu do organizacji) podkreœlali nieprzejrzystoœć łotewskiej bankowoœci. W 2016 r roku rzšd Łotwy zmienił szefa nadzoru bankowego, ukarał kilka banków a jednemu odebrał licencję. Banki zgodziły się też na audyt amerykański. Wyniki ogłoszone w końcu 2016 r były niepokojšce. Wœród 12 skontrolowanych, nie było ani jednego banku bez problemów z przejrzystoœciš swoich aktywów.

Pomimo tak alarmujšcych wyników unijne organy pozostały mało aktywne w przywracaniu na Łotwie zdrowych relacji bankowych. A co jakiœ czas dochodził do opinii publicznej kolejny sygnał. W maju 2017 r okazało się, że finansista z Łotwy miał poœredniczyć w transakcjach finansowych między rosyjskimi bankami a francuskš nacjonalistycznš kandydatkš do prezydentury. Ujawniło to dziennikarskie œledztwo.

Wszystko to działo się, kiedy bankiem centralny Łotwy kierował jeden i ten sam człowiek - lm?rs Rimševičs zatrzymany w weekend przez agentów biura antykorupcyjnego, na wniosek USA. Łotysz stoi na czele bankowoœci Łotwy od 17 lat (wczeœniej od 1992 r był wiceprezesem banku centralnego). Pozostawał nietykalny, pomimo wielu kompromitujšcych dla banku centralnego zdarzeń. Czy teraz to się zmieni? Czy Europejski Bank Centralny wreszcie się obudzi? A może i szefom tego banku musi się uważniej przyjrzeć James Bond?