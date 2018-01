Trzecia szansa Radomia

To dziœ jedyne w kraju regionalne lotnisko, z którego nie sposób nigdzie polecieć. SprintAir, który do jesieni ubiegłego roku utrzymywał regularne połšczenia z Radomia, w końcu odpuœcił, bo nieco ponad 10 tys. pasażerów w cišgu kilku miesięcy nijak się biznesowo nie broniło.

To zresztš była już druga nieudana próba ożywienia lotniska, w które samorzšdowe władze wpompowały blisko 100 mln zł. A port wymaga dalszych kosztownych inwestycji. Teraz okazuje się, że może otrzymać i trzeciš szansę, i spore pienišdze, bo lotniskiem jest zainteresowany PPL. Wštpliwoœci co do sensu decyzji władz tej państwowej spółki jest jednak sporo.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Mamy bowiem do czynienia z doœć karkołomnš układankš z Centralnym Portem Komunikacyjnym w roli głównej i planowanym zamknięciem Okęcia. Aby utrzymać przepustowoœć głównego stołecznego portu do czasu spektakularnego przecinania wstęgi w Baranowie, trzeba stopniowo wyprowadzać z niego czartery czy połšczenia niskokosztowe. Idealnym miejscem na przejęcie tego ruchu jest Modlin, ale już się „udusił" i wymaga pilnej rozbudowy. Konflikt udziałowców (jednym jest właœnie PPL) takie działania blokuje. Za Modlinem przemawia lokalizacja, niezły dojazd z Warszawy i północno-wschodniej Polski, planowana budowa linii kolejowej pod terminal, osadzenie na lotniczej mapie. Ma jednak minus – został zdominowany przez jednš linię, a umowy podpisane z Ryanairem sprawiajš, że mimo 3 mln pasażerów odprawionych w 2017 r. jest wcišż na minusie.

Trudno powiedzieć, co przemawia za Radomiem, poza względami politycznymi. Pocišg ze stolicy jedzie tu 2,5 godziny, a będzie jeszcze gorzej, kiedy rozpocznie się planowany remont kolejnego odcinka linii. Samochodem czy autobusem z centrum Warszawy będzie to maksymalnie godzinę krócej, o ile nie ma korków. Czy pasażerom będzie się chciało dojeżdżać aż 100 km do samolotu? Czy tanim liniom lotniczym spodoba się operowanie z miejsca, które samo w sobie nie generuje ruchu? Pomijajšc fakt, że jego lokalizacja sprawia, że prowadzenie na nim operacji w nocy może być jeszcze bardziej kłopotliwe niż na Okęciu.

Zapowiedzi PPL o stworzeniu portu obsługujšcego nawet 6 mln pasażerów w tym kontekœcie to raczej czysta i kosztowna abstrakcja. Chyba że ci pasażerowie zostanš pozbawieni wyboru, a linie lotnicze uznajš, że jest im wszystko jedno. Ale w to akurat nie uwierzę.