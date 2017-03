Brexit zniechęca do inwestowania

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Ponad połowa ankietowanych nie przewiduje zmiany swych planów inwestycyjnych na skutek wyjścia w W. Brytanii z Unii, ale 24 proc. zakłada jakieś ich ograniczenie, a 8 proc. znaczne. 39 proc. stwierdziło, że zmodyfikuje swe plany inwestycyjne w ciągu 6-12 miesięcy, a ok. 17 proc. zapowiedziało natychmiastową reakcję.

W gronie badanych firm reprezentujących rynek europejski pod względem rozmiarów i sektorów 74 proc. jest obecne w W. Brytanii. W tym gronie z kolei co dziesiąta zamierza przenieść swą całą działalność, a 31 proc. zrobi to w znacznym stopniu. Co piąta nie zmieni swych mocy, a 3 proc. zamierza zwiększyć działalność po drugiej stronie kanału La Manche.

Kraje europejskie były najbardziej wymienianą nową lokalizacją przez niemal połowę ankietowanych, Europę Środkowo-Wschodnią wybrało ok. 30 proc.

Niepewność wynikająca z Brexitu była najważniejszym punktem na liście obaw firm, przed niepokojami z powodu nowej administracji w USA; zaledwie 14 proc. podmiotów niepokoiło się najbardziej wyborami prezydenckimi we Francji.