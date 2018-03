Czerwony Kogut walczy o turystów z Polski

Stowarzyszenie gospodarstw agroturystycznych Tyrolu Południowego przygotowało program, który ma przycišgnšć Polaków do ich regionu.

W gospodarce włoskiego regionu Tyrol Południowy turystyka przynosi 11 procent PKB. A Polska jest wœród oœmiu krajów, których obywatele najczęœciej go odwiedzajš.

- Już kilka lat temu zauważyliœmy, że Polacy, to goœcie, którzy różniš się tym od innych nacji, że zostajš u nas długo, tydzień i więcej. I w okresie, kiedy nasi farmerzy majš dużo czasu, by się zajšć goœćmi, czyli zimš i wczesnš wiosnš. Polacy uwielbiajš narty i lubiš mieszkać oryginalnie, ceniš też sobie system apartamentów. A 449 z 1700 naszych farm usytuowanych jest nie dalej niż 5 km od stoków z wycišgami, z ciekawym rzemiosłem, kuchniš i dobrym standardem noclegów. Postanowiliœmy, więc przygotować specjalny program dla polskich goœci - mówi Hans J. Kienzl dyrektor ds. marketingu stowarzyszenia Roter Hahn (Czerwony Kogut) w rozmowie z „Rzeczpospolitš".

Polak kuszony zimš

Tyrol Południowy to kraina zamieszkana przez górali tyrolskich. Choć od stu lat należy do Włoch, to jest dwujęzyczna z dominujšcym językiem niemieckim i kulturš bliskš austriackiemu Tyrolowi Północnemu. Problemem jest tu porozumienie się po angielsku, bo region gospodarczo i kulturowo był długie lata zwišzanym z obszarami niemieckojęzycznymi. I dziœ najwięcej turystów przyjeżdża tu z Niemiec. Jak opowiada Sonja Keserer z działu marketingu Roter Hahn, niemieccy turyœci to prawie 40 procent goœci na farmach organizacji. Włosi stanowiš 35 procent wypoczywajšcych, po nich sš Austriacy, Szwajcarzy, Holendrzy, Belgowie, Czesi i Polacy.

Nasi rodacy to 1 procent z około miliona odwiedzajšcych region co roku goœci (2,79 mln sprzedanych noclegów w ostatnim roku.).

- Liczba goœci roœnie z roku na rok, ale wcišż mamy wolne moce szczególnie zimš i wczesnš wiosnš, Farmerzy nie majš wtedy jeszcze pracy w sadach (większoœć gospodarstw produkuje owoce, szczególnie jabłka). Stšd pomysł na program skierowany pod konkretnego turystę. O ile Niemcy przyjeżdżajš na krótko, ale po kilka razy, o tyle Polacy wybierajš pobyty długie. A 67 procent naszych farm oferuje tak lubiane przez Polaków apartamenty. Natomiast pokoje ma 15 procent - dodaje Sonja Keserer.

Program, którym Czerwony Kogut chce zwiększyć zainteresowanie Polaków regionem, kładzie nacisk na zimowy i wiosenny wypoczynek. Badania preferencji turystów odwiedzajšcych farmy Tyrolu Południowego pokazały, że 61 procent szuka w nich spokoju, a 49 procent tzw. slow winter, czyli nieœpiesznego spędzania czasu zimš. Goœcie ceniš sobie walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu; możliwoœć pieszych wycieczek, goœcinnoœć i spokój. 11 procent na pierwszym miejscu stawia ofertę narciarskš. W tej grupie najwięcej jest Polaków.

Wokół starego pięknego uzdrowiska Merano istnieje kilka ciekawych i mało znanych polskim narciarzom terenów (najbardziej znany to Merano 2000), gdzie jeszcze w marcu panujš bardzo dobre warunki do szusowania, a także do wędrowania dobrze przygotowanymi zimowymi szlakami. Sš tam też tory saneczkowe i bobslejowe, a położone œrednio na wysokoœci 2500 m n.p.m. oœrodki otaczajš gęste lasy. W sumie w Tyrolu Południowym jest 30 oœrodków narciarskich różnej wielkoœci.

Informacja musi być po polsku

- Częœciš naszego programu przygotowanego z myœlš o Polakach jest pełna informacja w języku polskim. Nasza strona internetowa (roterhahn.pl) jest, więc dostępna nie tylko po niemiecku, włosku, angielsku, holendersku i czesku, ale też po polsku. Częœć pieniędzy przeznaczanych co roku na promocję kierujemy na rynek polski i to przynosi efekty - podkreœla Hans J. Kienzl.

Stšd pomysł rozszerzania ofert farm, tak by także ci, którzy nie samymi nartami żyjš, znaleŸli na nich coœ dla siebie. Sš więc farmy z ofertš dla rodzin, dla miłoœników jazdy konnej (haflingery to słynna miejscowa rasa koni, pod Merano jest wieœ o tej nazwie), farmy oferujšce produkty ekologiczne, w tym dwie specjalnie przystosowane dla alergików. Sš też farmy "wysokoœciowe" i historyczne.

Te dwie ostatnie kategorie łšczy w sobie najstarsza w stowarzyszeniu farma Roneherhof z 1214 roku. Można tutaj wcišż oglšdać pomieszczenia sprzed 800 lat, np. historycznš wędzarnię. Irma Messner zajmuje się goœćmi (sš 3 apartamenty), a Peter prowadzi farmę - hoduje mleczne krowy, œwinie, owce.

- Przyjechałam tutaj z Bawarii w latach szeœćdziesištych XX w. To był wtedy bardzo biedny i zapuszczony region. Ale, od kiedy zaczęła się rozwijać turystyka, w cišgu 20 lat temu, zaszły tutaj takie zmiany jak w Bawarii w cišgu czterdziestu - opowiada Irma Messner, częstujšc jabłkowym strudlem własnego wypieku i kawš ze œmietankš od własnych krów. Krowa Żywioła chodzi po farmie luzem. Krów nikt tu nie uwišzuje na łańcuchach, a œwinie majš wybiegi. Ten widok miły jest oczom każdego miłoœnika zwierzšt.

Układ, w którym żona prowadzi agroturystykę, a mšż zajmuje się gospodarstwem dominuje na większoœci farm Czerwonego Koguta. Podobnie jest w Weidacherhof - jednej z dwóch farm specjalizujšcych się w zabiegach zdrowotnych. Markus Rottensteiner prowadzi farmę a Margit z córkš zajmujš się goœćmi.

Pomysł specjalizacji to zasługa Margit. - Od poczštku starałam się wybadać, co interesuje goœci. Uczestniczyłam w wielu kursach organizowanych przez stowarzyszenie, a kiedy 5 lat temu córka, po pobycie zw Nepalu, zdecydowała się zostać z nami na farmie, wybrałyœmy działalnoœć nastawionš na naturalne zabiegi zdrowotne, ziołolecznictwo, masaże, zdrowš kuchnię - wylicza gospodyni. Na jej farmie można, więc np. popróbować kšpieli w... wełnie.

Owinięci niczym ludzik Michelina specjalnie przygotowanš wełnš zapadamy się w miłym, odprężajšcym cieple przez blisko godzinę, aby potem oddać się przyjemnemu nacieraniu kremem z lanolinš, wykonanym przez córkę Margit. Taka kuracja dobrze służy naszej zmęczonej i wymęczonej cywilizacjš skórze.

Margit podkreœla, że to przynależnoœć do Czerwonego Koguta pozwoliła jej wzbogacić wiedzę i cišgle podnosić poziom usług. Jest jednš z nielicznych farmerek, które zrobiły kurs języka angielskiego i dzięki temu mogš porozumiewać się także z goœćmi nieznajšcymi niemieckiego czy włoskiego. - To bardzo ważne, jeżeli chcemy się bardziej otworzyć na inne nacje, jak choćby Polaków - podkreœla.

Jak pomóc rolnikom?

Polskie organizacje agroturystyczne też mogłyby się od Roter Hahn sporo nauczyć. Roczna składka wynosi od 310 do 510 euro. Z tego 20 procent zasila Südtiroler Bauernbund (federację farmerów Tyrolu Płd.) oraz władze regionu. Reszta jest wydawana na działalnoœć organizacji.

Co farmer dostaje za swoje pienišdze? Przede wszystkim pomoc prawnš. Wiele gospodarstw sprzedaje goœciom własne przetwory - konfitury, dżemy, soki, syropy, miody, sałatki warzywne, wędliny. Uzyskanie pozwoleń na ich produkcję i sprzedaż jest podobnie męczšce i skomplikowane jak w Polsce, jednak za członków Czerwonego Koguta robi to prawnik organizacji.

- Nasi członkowie dostajš też bieżšce informacje, ich adresy figurujš na stronie internetowej. Pomagamy im też zakładać swoje strony; mogš brać udział w organizowanych przez nas kursach, w tym językowych. A ci, który płacš najwięcej, znajdujš się w wydawanym co roku katalogu organizacji. 81 procentom farmerów działalnoœć agroturystyczna pozwala dopišć budżety gospodarstw. Zysk z rolnictwa spada bowiem z roku na rok - mówi Sonja Keserer.

Tyrolscy farmerzy, którzy zdecydujš się na działalnoœć agroturystycznš mogš liczyć na pomoc finansowš.

- Ta pomoc zależy od kilku czynników. Od dochodu na członka rodziny i od rodzaju działalnoœci (sady, winnice, gospodarstwa mleczne czy mięsne). A także, jeœli istniejš okolicznoœci utrudniajšce uzyskanie zysku z rolnictwa, jak np. położenie gospodarstwa na stromym terenie. Pomoc finansowa wynosi do 50 tysięcy euro. Podstawowym warunkiem jest zainwestowanie minimum 80 tys. euro, na przykład w apartamenty czy przydomowy sklep. Stowarzyszenie chce pomagać tylko tym, którzy sš naprawdę zainteresowani wykonaniem tej pracy. Gdyby preferencyjne dotacje były wyższe, to możemy się domyœlać, farmerzy sięgnęliby po nie, nawet gdyby nie byli zainteresowani współpracš z turystami - przyznaje Hans J. Kienzl.