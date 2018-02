Brexit: Unia chce zmniejszyć rolę City

Unijni negocjatorzy Brexitu zajęli twarde stanowisko wobec usług finansowych: wykluczyli ambitnš umowę uważajšc, że Europa skorzysta na mniejszej roli City — ujawnił „Financial Time" treœć poufnych rozmów 27 krajów

Na wewnętrznym posiedzeniu kilka dni temu w Brukseli przedstawiciele 27 krajów doszli do wniosku, że przyszłe rozwišzania powinny być oparte na równoważnoœci — ograniczonym i odwoływalnym dostępie instytucji trzeciego kraju — a nie na nowy pakcie o szerokim zakresie. Obecnie grupy finansowe spoza Unii (USA) korzystajš z warunkowego dostępu do jednolitego rynku pewnych usług.

- Komisja skierowała silne przesłanie, że nie będzie specjalnej umowy. Powiedziano W. Brytanii na samym poczštku, jaka jest sytuacja — stwierdził unijny dyplomata znajšcy treœć dyskusji, stanowišcych pierwszš próbę wypracowania stanowiska bloku w tej kwestii przed podjęciem zasadniczych negocjacji z Londynem w marcu. Inny dodał: — Oni wychodzš z wewnętrznego rynku i kropka. Może być tylko znacznie mniej ambitne porozumienie.

Najważniejsze dla Brytyjczyków jest zapewnienie, by usługi finansowe nie ucierpiały bardzo z powodu Brexitu, bo sš największym Ÿródłem eksportu i poboru podatków. Rzšd Theresy May argumentował, że jeœli City poniesie uszczerbek, to wpłynie to ujemnie na stabilizację finansowš i koszty finansowania się przez firmy z Unii, a doprowadzi do rozczłonkowania sektora.

Uczestnicy posiedzenia z 27 krajów sš zdania, że nie ma dużego ryzyka odcięcia City od unijnych firm, bo ich zdaniem sektor finansowy jest doœć ruchomy, aby dostosować się. Twierdzš również, że mniejsze City mogłoby skorzystać na stabilizacji finansowej i rozwoju rynków kapitałowych 27 krajów.

Dyskusja na posiedzeniu dotyczyła przyszłych stosunków w okresie przejœciowym, który Bruksela chciałaby zakończyć 31 grudnia 2020. Negocjator ze strony Komisji Europejskiej powiedział na tym spotkaniu, że danie City zbyt szerokiego dostępu do rynku mogłoby sprawić, że Unia będzie bardziej narażona na kryzys. Bruksela obawia się, że w razie nadzwyczajnej sytuacji finansowej brytyjskie organy nadzoru będš najpierw zapewniać cišgłoœć funkcjonowania firm na terenie W. Brytanii, a nie w 27 krajach.

Według pewnego dyplomaty, Komisja podkreœliła znaczenie takich działań Unii, by nie utraciła wpływu na brytyjski sektor finansowy, bo to miałoby ogromny wpływ na Unię. Żaden kraj nie zakwestionował takiego podejœcia, ale w dyskusji ujawniły się różnice zdań. Niemcy, Szwecja i Luksemburg wymieniały korzyœci stałej współpracy z W. Brytaniš, z kolei Francja twierdziła, że koszty twardego rozstania byłyby ograniczone i łatwe do opanowania. Paryż uważa zgodnie z Komisjš, że należy zapobiec podcinaniu przez W. Brytanię unijnych przepisów finansowych i zwrócił się do Brukseli, by zachęcała firmy z Londynu do prac nad planami przeprowadzki.

Komisja rozeœle wielu różnym firmom finansowym — bankom, firmom usług płatniczych, towarzystwom ubezpieczeniowym, zarzšdcom aktywami, firmom brokerskim, organom nadzoru i i kontroli, agencjom ratingowym — ostrzegawcze zawiadomienia, by przygotowały się do Brexitu i do utraty przez W. Brytanię praw jako członka Unii. Według przedstawiciela Komisji, piłka znajduje się teraz po brytyjskiej stronie, jeœli chodzi o pomysły jak usługi finansowe mogš działać po Brexicie.