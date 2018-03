Elon Musk skasował konta swoich firm na Facebooku

Miliarder Elon Musk postanowił usunšć konta firm Tesla i SpaceX z serwisu Facebook po skandalu z ogromnym wyciekiem danych.

Coraz więcej użytkowników Facebooka decyduje się opuœcić najpopularniejszy serwis społecznoœciowy w reakcji na ujawnienie szokujšcego wycieku danych z ponad 50 mln kont do zewnętrznej firmy Cambridge Analytica. Decyzję tę podejmujš też prezesi wielkich korporacji - w tym Elon Musk, który skasował z serwisu konta firm Tesla i SpaceX.

Ekscentryczny miliarder poinformował o tym w doœć nietypowy sposób - na Twitterze w odpowiedzi do wpisu Briana Actona, współzałożyciela aplikacji WhatsApp. Acton nawoływał w poœcie do usunięcia kont z serwisu Facebook, na co Musk w pištek rano odpisał nonszalancko: „Co to Facebook?”.

What’s Facebook? — Elon Musk (@elonmusk) 23 marca 2018

Posypała się wtedy lawina komentarzy od użytkowników Twittera, którzy nakłaniali właœciciela Tesli i SpaceX, by zdjšł swoje firmy z platformy Marka Zuckerberga. Musk odpisał w żarcie, że nie był œwiadomy, że w ogóle miały one swoje konta na Facebooku. Do południa obydwie firmy zniknęły z serwisu.