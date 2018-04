Zaprojektuj prywatność cd.

Priorytetem zawsze jest ochrona interesów jednostki – osoby fizycznej na jak najwyższym poziomie.

Nowe przepisy nie wskazujš, jak robi to dotychczasowa ustawa o ochronie danych osobowych, jakie dokumenty i procedury należy posiadać, by uznać, że prawidłowo przetwarza się dane osobowe, czyli by móc spać spokojnie.

Dzisiaj cišgle jeszcze aktywnoœć administratorów danych osobowych (ADO) najczęœciej sprowadza się do przygotowania polityki bezpieczeństwa i zgłoszenia zbioru danych. I na tym koniec. RODO zrywa z tym na rzecz obowišzku aktywnego działania w celu ochrony posiadanych danych osobowych. Privacy by design idzie dalej niż dotychczasowa regulacja, bo nie chodzi wyłšcznie o fazę faktycznego przetwarzania danych, ale także o planowanie procesu i dobór odpowiednich œrodków technicznych, zanim zacznie się samo przetwarzanie.

Jak to przeprowadzić w praktyce? Drogowskazem może być siedem zasad, które sformułowała pomysłodawczyni koncepcji privacy by design – Ann Cavoukian:

1. Proaktywnoœć i prewencja: nie czekaj na naruszenie, lecz działaj!

ADO zobowišzany jest do zapobiegania naruszeniom poprzez wdrażanie standardów i procedur, co w konsekwencji eliminuje zagrożenie już na etapie fazy planowania.

2. Integralny element projektowania: projektujesz – chroń!

Nie czekaj z ochronš danych osobowych w projekcie, ale już w fazie projektowania systemu uwzględniaj element ochrony prywatnoœci; wybieraj rozwišzania zapewniajšce odpornoœć na ataki, włamania i nieautoryzowane próby dostępu.

3. Privacy by default: bezpieczeństwo i ochrona prywatnoœci od poczštku!

System musi zapewniać już od pierwszego uruchomienia odpowiedni poziom ochrony. Użytkownik (osoba fizyczna) nie powinien być zobligowany do podjęcia jakichkolwiek działań, zapewniajšcych ochronę jego prywatnoœci – to ustawienia fabryczne majš mu to zapewnić.

4. Pełna funkcjonalnoœć: ochrona bez kompromisów!

Rozwišzania, realizujšc potrzeby ochrony danych osobowych, nie powinny oddziaływać negatywnie na łatwoœć ich stosowania. Dla przykładu: system, wspierajšc użytkownika, powinien sam deklarować okres przechowywania danych i monitorować to, czy ten czas mija.

5. Bezpieczeństwo: zawsze!

Na każdym etapie „życia" danych osobowych należy zadbać o to, by były bezpieczne. To zawsze oznacza czas zarówno przed faktycznym rozpoczęciem przetwarzania, jak i po zaprzestaniu – jeœli nie masz podstawy czy uzasadnienia, nie gromadŸ danych osobowych na zapas ani niepotrzebnie.

6. Przejrzystoœć i rozliczalnoœć: kto? gdzie? kiedy?

ADO odpowiada za przetwarzanie danych, dlatego to w jego bezpoœrednim interesie jest pełna wiedza i udokumentowanie procesu przetwarzania. Każda operacja przetwarzania powinna być w systemie zdefiniowana i łatwa do sprawdzenia, np. kto, w jakim systemie i kiedy wprowadził czy modyfikował dane.

7. Poszanowanie dla prywatnoœci użytkownika: użytkownik jest najważniejszy!

Priorytetem zawsze jest ochrona interesów jednostki – osoby fizycznej na jak najwyższym poziomie, w jak najbardziej przyjaznej formie. Najlepsze wyniki w realizacji zasady privacy by design osišga się wtedy, gdy jest to œwiadome działanie projektowe, skupione na indywidualnych potrzebach użytkowników.