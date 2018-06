Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej.

Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid, zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania. W 2018 r. organizatorów wypoczynku będą wspierać także komendy policji.



Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl. W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Do tej pory (stan na 14 czerwca 2018 r.) w bazie wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili 7 939 zgłoszeń (w kraju 4 633, półkolonie 2 878, za granicą 428), w którym będzie uczestniczyło łącznie 354 996 dzieci i młodzieży (w kraju – wyjazd 231 497, półkolonie 116 546, za granicą 16 985). Łącznie w 2017 r. z wypoczynku skorzystało 1 484 106 dzieci

i młodzieży.



Rodzic z bazy wypoczynku uzyska wiele informacji o organizatorze, m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz adres lokalizacji wypoczynku. Za pośrednictwem bazy informacje o zgłoszonym wypoczynku są przesyłane także do służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem na danym terenie (kurator oświaty, straż pożarna, sanepid).



Należy pamiętać, że każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze swojego konta w bazie, potwierdzenia o każdym zgłoszonym wypoczynku, które powinien przekazać rodzicom uczestnika.



W przypadku braku informacji w bazie o tym, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz o powodach ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy, szczegółowych informacji może udzielić kuratorium oświaty.

Bezpieczna opieka nad dziećmi

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

MEN przypomina, że kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

• jest pełnoletnia,

• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

• ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),

• posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich

15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

• posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

• jest pełnoletnia,

• ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),

• ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r.).

Warto zwrócić uwagę na to, że rodzice mają prawo wymagać od organizatora, z którym wyjeżdża ich dziecko, aby przed wyjazdem przedstawił on warunki pobytu i podpisał umowę. Obowiązkiem organizatora jest również przekazanie rodzicom i opiekunom wszystkich istotnych informacji o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym przedstawienie wydruku potwierdzenia o zgłoszonym danym wypoczynku.



Rodzic powinien również pamiętać o dokładnym wypełnieniu Karty kwalifikacyjnej uczestnika Wypoczynku, która zawiera niezbędne informacje o dziecku. Kartę trzeba przekazać organizatorowi wypoczynku przed wyjazdem.

Odpowiedni bagaż dla dziecka

Przed samym wyjazdem bardzo ważne jest odpowiednie skompletowanie bagażu. Istotne jest, aby – w zależności od charakteru wypoczynku – dopasować odpowiednio: plecak, walizkę lub dużą torbę na ramię. Jeżeli kolonie będą w kurorcie, praktyczniejsza okaże się walizka – dziecko nie będzie musiało jej dźwigało. Gdy natomiast dzieci jadą np. pociągiem w góry, a od stacji będzie spory kawałek do przejścia, lepszym rozwiązaniem jest plecak (doskonale sprawdza się także na obozach). Z kolei torba na ramię będzie praktyczna, jeśli kolonie są np. w lesie, a do ośrodka prowadzi piaszczysta droga. Zdarza się bowiem, że w pobliżu nie ma osoby, która pomoże nieść bagaż. Jeżeli jest to wyjazd o charakterze sportowym, wymagany będzie odpowiedni sprzęt (np. rower, rolki, narty). Należy go wybrać, uwzględniając warunki fizyczne i umiejętności dziecka.

Ministerstwo zachęca również aby sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

