Berlinale 2018: Nagroda Fipresci dla paragwajskich „Dziedziczek”

Prestiżowš nagrodę Stowarzyszenia Międzynarodowych Krytyków Fipresci dostał na tegorocznym Berlinale paragwajski, bardzo piękny i delikatny film „Dziedziczki” Marcela Martinessiego. Opowieœć o odzyskiwaniu własnego życia.

Dwie starsze kobiety. Partnerki. Chiquita jest energiczna, w tej parze wyraŸnie pełni funkcję przywódczyni. Chela rzadko wychodzi z domu, jest apatyczna, poddaje się losowi. Ale czasy sš ciężkie – kobiety majš kłopoty finansowe. Choć wysprzedajš rzeczy: meble, pianino i stare rodzinne zastawy stołowe – to wszystko za mało, żeby spłacić dług. Chiquita idzie do więzienia, Chela zostaje sama z gosposiš. A pewnego dnia robi przysługę sšsiadce i podwozi jš samochodem do koleżanki na partię kart. Powoli zaczyna wozić inne znajome. Łapie oddech, staje się samodzielna, odzyskuje radoœć życia i poczucie własnej wartoœci. Przychodzi jednak moment, gdy do domu wraca Chiquita.

— Wychowałem się wœród kobiet — mówi debiutujšcy w fabule reżyser Marcelo Martinessi. — Mój œwiat tworzyły: mama, babcie, ciotki, sšsiadki. W swoim pierwszym filmie chciałem do tego uniwersum wrócić.

„Dziedziczki” idš pod pršd paragwajskim trendem – œwiatu mocnych mężnych. Przypominajš o delikatnoœci uczuć, o prawie kobiet do własnych wyborów. Ciekawe, niestereotypowe kino.