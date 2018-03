Architekt, który zaprojektował Bazylikę Konania

O Włochu Antonio Barluzzim mówi się, że był architektem Ziemi Œwiętej, bo zaprojektował tam wiele œwištyń, które odwiedzajš pielgrzymi.

Wyrazić sacrum to jedno z największych wyzwań dla architekta. Barluzzi uznał je za swoje powołanie i misję życia. Jak pisał, zadania, których się podjšł, pochwyciły jego myœli, serce i duszę. Ciężkš pracę łšczył z religijnš kontemplacjš, studiami Ewangelii, jak i historycznych stylów. Jednoczeœnie pozostawał architektem XX wieku, który choć nigdy nie powtarzał tych samych form, odcisnšł na nich swš indywidualnoœć, a przy tym potrafił zbliżyć się do metafizycznej tajemnicy. Obcowanie z jego sakralnš architekturš nie jest doœwiadczeniem czysto estetycznym, ale zawsze przeżyciem duchowym.

Na Górze Oliwnej za murami Jerozolimy wzniósł dwie niezwykłe zupełnie inne œwištynie: Koœciół Wszystkich Narodów, zwany też Bazylikš Agonii lub Konania i Dominus Flevit – Pan zapłakał.

Okazały Koœciół Wszystkich Narodów zbudowany w latach 1922-24 ma neobizantyjskš fasadę i wnętrze, a przykrywa go 12 kopuł symbolizujšcych apostołów, a może też fundatorów (budowę koœcioła ufundowali wierni 12 państw, stšd jego nazwa). Mozaika na tympanonie przedstawia Chrystusa pogršżonego w żarliwej modlitwie, a postacie po bokach symbolizujš cierpišcš ludzkoœć.

We wnętrzu, jak zwykle u Barluzziego, niezwykle ważnš rolę gra œwiatło. W tym koœciele zawsze przyciemnione, nawet w najbardziej słoneczny dzień, bo przefiltrowane przez fioletowe szybki w oknach w zimnych i ciepłych odcieniach. Fiolet - liturgiczny kolor żałoby i pokuty - potęguje skupienie.

Przed głównym ołtarzem w œrodku prezbiterium pozostaje odsłonięta naga skała modlitwy i agonii, otoczona żelaznym wieńcem o kształcie cierniowej korony. Mozaika nad ołtarzem zaprojektowana przez Pietro d’Archiardi przedstawia Chrystusa modlšcego się na kamieniu. Łaciński cytat z Ewangelii œw. Łuksza mówi: „Ukazał Mu się Anioł z nieba i umacniał Go. Pogršżony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot stał się jak gęste krople krwi sšczšce się na ziemię”. Tuż za murami bazyliki znajduje się zachowany fragment Ogrodu Oliwnego Getsemani, gdzie, jak opisujš wszystkie Ewangelie, Jezus modlił się w Ogrójcu przed pojmaniem, skazaniem na œmierć i mękš.

Barluzzi postawił ten koœciół na pozostałoœciach wczeœniejszych œwištyń odkrytych przez archeologów. Architekt potraktował je z poszanowaniem i włšczył w strukturę wzniesionej przez siebie œwištyni. Przypominajš, że w tym miejscu już w IV wieku było sanktuarium, potem zniszczone i odbudowane przez krzyżowców w XII wieku, z którego też do czasów współczesnych pozostały tylko ruiny. Barluzzi realizujšc swój projekt zachował plan pierwszej bizantyjskiej bazyliki, a w geometrycznym motywie posadzki powtórzył wzór odsłoniętych fragmentów bizantyjskiej mozaiki. W mury nowej œwištyni wkomponował też resztki koœcioła œredniowiecznego.

Nieco wyżej na Górze Oliwnej wznosi się koœciół Dominus Flevit – Pan zapłakał. Nazwa pochodzi stšd, że Chrystus zapłakał na losem Jerozolimy, przepowiadajšc jej zniszczenie. Niewielka œwištynia ma kształt łzy. W bardzo skromnym wnętrzu przykuwa uwagę zwrócone na zachód okno, które odsłania zapierajšcy dech w piesiach panoramiczny widok na całš Jerozolimę po drugiej stronie Doliny Cedronu (czyli biblijnej Doliny Jozefata, przyszłego miejsca Sšdu Ostatecznego). Przed tym oknem symbolicznie stajemy w tym samym miejscu, co Jezus.

I ten koœciół wniesiony został na ruinach bizantyjskiej kaplicy, o czym przypomina mozaika na posadzce i fragmenty jej zachowanych murów, bo Barluzzi jak zwykle starał się harmonijnie wtopić w nowš budowlę pozostałoœci przeszłoœci. Architekt pracował nad Dominus Flevit od 1947 roku; gdy koœciół ukończył w 1955 miał 71 lat i był bliski utraty wzroku.

A w centrum Jerozolimy przeprowadził renowację Koœcioła Biczowania, z którego zwykle pielgrzymi wychodzš na Via Doloresa, czyli Drogi Meki Pańskiej, wiodšcš na Golgotę. Barluzzi na zlecenie franciszkanów kompletnie koœciół przebudował w latach 1927-29. Jego pomysłem była nowa kamienna dwuspadowa fasada, stylizowana na czasy krzyżowców oraz rozœwietlenie wnętrze przez powiększenie i dodanie dużych witrażowych okien, a także idea dekoracji wnętrza, zrealizowana przez artystów Cesare Picchiarini i Dulio Cambelotti. Mozaika w kopule nad ołtarzem ma kształt wielkiej korony cieniowej, a witraże w oknach przedstawiajš biczowanie Chrystusa, umywanie ršk przez Piłata i uwolnienie Barabasza.

Buduj œwištynie

Antonio Barluzzi (1884 -1960) pochodził z rzymskiej rodziny, która od pokoleń pracowała w Watykanie. Ojciec sprawował pieczę nad dyplomatycznš korespondencjš i archiwum watykańskim. W rodzinie matki byli znakomici architekci. Antonio kilkakrotnie zamierzał zostać księdzem. Po raz pierwszy, gdy miał 18 lat, ale wtedy idšc w œlady starszego brata Giulio podjšł jednak studia na Wydziale Inżynierskim Uniwersytetu w Rzymie. Ukończył je w 1907 roku. A w 1912 roku razem z bratem Giulio wyjechał do Jerozolimy, by projektować włoski szpital. Dwa lata póŸniej, gdy wybuchła I wojna, wrócił do Włoch i nawet wstšpił do seminarium, ale po kilku tygodniach go opuœcił, bo został zmobilizowany do armii. W 1917 roku wysłano go z włoskim korpusem do Jerozolimy. Tam spotkał na poczštku 1918 roku ojca Ferdinando Diotallevi – kustosza z franciszkańskiej Kustodii Ziemi Œwiętej, który zaproponował mu zaprojektowanie bazylik Przemienienia na Górze Tabor i koœcioła Agonii na Górze Oliwnej.

34-letni architekt wcišż jeszcze się wahał się nad wyborem drogi życiowej i myœlał o powrocie do seminarium. Znów pojechał do Rzymu, ale ostatecznie poszedł za radš swego spowiednika ojca Corrado, który powiedział mu „IdŸ i buduj œwištynie”.

Na Górze Przemienienia i Błogosławieństw

W Galilei wspaniałym dziełem architekta jest właœnie Bazylika Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor, gdzie według Ewangelii œw. Mateusza, Marka i Łukasza Chrystus jeszcze za życia objawił swš boskš naturę. „Po szeœciu dniach Jezus wzišł ze sobš Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana, i zaprowadził ich na górę wysoko, osobno – pisze œw. Mateusz. - Tam przemienił się wobec nich: twarz jego zajaœniała jak słońce, odzienie zaœ stało się białe jak œwiatło, A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiajšcy z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteœmy, jeœli chcesz, postawię tu trzy namioty; jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza.” Gdy on jeszcze mówił, oto obłok œwietlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.” Jezus przykazał œwiadkom widzenia, aby nie opowiadali o nim aż do Zmartwychwstania.

Antonio Barluzzi, projektujšc bazylikę Przemienienia Pańskiego wzniesionš w latach 1919-1924, odwołał się w jej architekturze w potrójnym podziale fasady, do wspomnianych Ewangelijnych trzech namiotów, a jednoczeœnie inspiracjš był dla niego syryjski koœciół œw. Symeona w Aleppo.

Fasadę koœcioła na Górze Tabor tworzš dwie wieże zbudowane na dwóch wczeœniej istniejšcych kaplicach poœwięconych Mojżeszowi i Eliaszowi, połšczonych centralnym łukiem rzymskim. Wewnštrz bazylika ma trzy nawy, a główna absyda dwa poziomy. Na zewnštrz budowla jest masywna, tym bardziej zdumiewa œwietliste wnętrze, tchnšce duchowš atmosferš.

W przeciwieństwie do ciężkiego półmroku Koœcioła Agonii na Górze Oliwnej w Jerozolimie, powstałego w tym samym czasie, bazylika Przemienienia na Górze Tabor jest wypełniona jasnym œwiatłem i „niebiańskimi” złoto-błękitnymi mozaikami Rodolfo Villaniego. Główna mozaika przedstawia scenę Przemienienia Pańskiego. Na zewnštrz koœcioła kamienna tablica, upamiętniajšca architekta, odsłonięta została w 1972 roku.

Niezwykłš œwištyniš jest też w Galilei Koœciół Błogosławieństw, stojšcy na górze o tej samej nazwie, zbudowany w latach 1936-1938 na zlecenie Narodowego Stowarzyszenia Pomocy Włoskim Misjonarzom. Koœciół ma kształt oktagonalny na pamištkę oœmiu błogosławieństw Chrystusa z „Kazania na Górze”. We wnętrzu można przeczytać ich teksty, wkomponowane w witraże. Wystrój jest bardzo oszczędny; ołtarz poœrodku to także dzieło architekta.

Barluzzi usytuował koœciół tak, by zarazem podziwiać otaczajšce go kwitnšce ogrody i pejzaż otwierajšcy się na Jezioro Galilejskie u podnóża góry, na którym Chrystus uciszył burzę i chodził po wodzie.

24 budowle

W końcu lat 30. Barluzzi zaprojektował też Sanktuarium Nawiedzenia w Ain Karem na wzgórzach jerozolimskich, w miejscu upamiętniajšcym spotkanie Marii, matki Jezusa i Elżbiety, matki œw. Jana. W dolnej kaplicy architekt zachował wszystko, co pozostało tu ze œredniowiecznego miejsca kultu z czasów krzyżowców, natomiast górny koœciół stworzył całkowicie od nowa. Połšczył więc w tej budowli cechy stylów historycznych z architekturš współczesnš. Mozaika na fasadzie - dzieło B. Biagettie’go, przedstawia Marię podšżajšcš z Nazaretu do Ain Karem, prowadzonš przez anioły.

Do powszechnie odwiedzanych przez pielgrzymów miejsc należy też Pole Pasterzy pod Betlejem, gdzie z kolei Barluzzi zaprojektował kaplicę w 1953/1954 o nowoczesnej konstrukcji betonowej, z zewnštrz obłożonej kamiennymi blokami w kształcie namiotu pasterskiego o nachylonych œcianach. Kaplica zwana jest Gloria in excelsis Deo. Budowla stoi na planie dziesięcioboku. I w niej wyjštkowe jest œwiatło przedostajšce się do wnętrza przez nowatorskie przeszklenia w kopule sklepienia, symbolizujšc zwiastowanie czuwajšcym pasterzom nowiny o narodzinach Jezusa w Betlejem. To także przewodni temat fresków w kaplicy.

Wielkim marzeniem architekta było zaprojektowanie bazyliki Zwiastowania w Nazarecie, którš nazywał sanktuarium Wcielenia. Tego zamierzenia nie udało mu się zrealizować, bo przyjęto inny projekt, ale i tak jego dorobek jest imponujšcy. Obejmuje 24 budowle, w większoœci koœcioły, ale też szpitale i szkoły.

Barluzziego uhonorowana wieloma wyróżnieniami i tytułami, m.in. był honorowym wicekonsulem Włoch w Palestynie, członkiem Rady Archeologicznej w Jerozolimie, został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Włoskiej. Mimo to żył bardzo skromnie, niczym otaczajšcy go franciszkanie, choć sam nie był zakonnikiem. W 1958 roku przeszedł zawał serca i wrócił do Rzymu. Tam zmarł dwa lata póŸniej.

Przewodniki po Ziemi Œwiętej na ogół nie zapominajš wspomnieć jego nazwiska, ale literatura przybliżajšca jego dzieło z perspektywy architektonicznej jest skromna, a w języku polskim kompletnie jej brak. Czy ktoœ mógłby przetłumaczyć i wydać u nas ksišżkę włoskiej architektki Giovanny Franco Repellini „Antonio Barluzzi: Architetto in Terra Santa”, która ukazała się w 2013 roku?