Wielkie odkrycie polskich paleontologów: Ozimek volans

Zespół prof. Jerzego Dzika z Instytutu Paleontologii PAN w tej samej kopalni w 2003 roku odkrył najstarszego roślinożernego dinozaura.

Stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie, gdzie dokonano odkrycia latającego gada, jest niezwykle bogate w skamieniałości zwierząt. Znajduje się je między innymi w osadach meandrującej rzeki i okresowego jeziora sprzed 230 milionów lat – z epoki późnego triasu. Doskonale zachowane skamieniałości można odkrywać tam dzięki procesowi mineralizacji szczątków.

Kilkanaście lat temu paleontolodzy zaczęli odkrywać w kopalni dziwne kręgi oraz struktury kostne na piersi, podobne do ptasich, które nie pasowały do żadnego stworzenia znanego z tamtych czasów. Po odnalezieniu fragmentów czaszki, okazało się, że to zupełnie nowe zwierzę, którego nie znaleziono nigdzie indziej na świecie.

– Zwierzę miało patyczkowane i cieniutkie nóżki, stosunkowo długą głowę oraz wyjątkowo długą szyję. Szybowało w powietrzu za pomocą błony lotnej na tylnych kończynach – powiedział prof. Dzik. Paleontolodzy nazwali go Ozimek volans. To najstarszy znany dziś przodek wielkich gadów latających z kolejnych epok – jury i kredy.