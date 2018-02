Aplikanci z Krakowa przeciwni pomysłowi wprowadzenia aplikacji uniwersyteckiej

Samorzšd Aplikantów Adwokackich Izby Krakowskiej po zapoznaniu się z propozycjami dotyczšcymi tzw. aplikacji uniwersyteckiej, jako kolejnej drogi dojœcia do zawodu adwokata, wyraża sprzeciw wobec tego pomysłu.

W stanowisku z 25 lutego 2018 r. Samorzšd Aplikantów Adwokackich Izby Krakowskiej podkreœla, że od ponad dziesięciu lat dostęp do szkolenia aplikanckiego jest otwarty dla wszystkich, którzy ukończyli studia prawnicze i złożyli egzamin organizowany przez ministerstwo sprawiedliwoœci. Aplikanci zwracajš też uwagę, że istnieje pozaaplikacyjna droga dojœcia do zawodu. Dotyczy to osób, które majš tytuł naukowy doktora nauk prawnych lub takich, które uzyskały niezbędne doœwiadczenie zawodowe, zgodnie z art. 66 ustawy Prawo o adwokaturze.

Aplikanci odwołujšc się do swoich osobistych doœwiadczeń wyniesionych z ukończonych studiów prawniczych, podnoszš, że uczelnie nie sš w tej chwili przygotowane do praktycznego kształcenia młodych adeptów prawa. - Ukończone studia same w sobie nie przygotowały nas do praktycznego wykonywania zawodu. Obawiamy się, że również aplikacja prowadzona w realiach akademickich, nie zapewni aplikantom niezbędnych umiejętnoœci praktycznych – czytamy w stanowisku.

Aplikanci podnoszš również, że w zdecydowanej większoœci państw rozwiniętych kształcenie przyszłych adwokatów powierzone jest samorzšdom zawodowym. Przypominajš też, że niezrozumiały jest argument resortu dotyczšcy zbyt wysokich opłat za aplikację, gdyż ich zmiana leży w gestii ministra sprawiedliwoœci.

W stanowisku aplikanci dostrzegajš co prawda wiele praktycznych problemów zwišzanych z odbywaniem aplikacji adwokackiej, a tym samym podzielajš krytyczne głosy, wzywajšce do "rychłej reformy szkolenia aplikantów adwokackich w Polsce". Jednoczeœnie tłumaczš, iż nie mogš poprzeć propozycji aplikacji uniwersyteckiej, która w ich ocenie grozi osłabieniem niezależnoœci adwokatury, stawia pod znakiem zapytania naukę wykonywania zawodu pod kierunkiem doœwiadczonego patrona.

Zgodnie z niedawno przedstawionymi założeniami resortu sprawiedliwoœci, aplikacja uniwersytecka prowadzona przez wydziały prawa ma potrwać 2 lata.

Nowa aplikacja ma być oparta na tutoringu, czyli bezpoœredniej relacji nauczyciela z uczniem. Tutorem ma być adwokat lub radca prawny. A obowišzek jego zapewnienia każdemu aplikantowi spoczywać będzie na uniwersytecie. Forma zajęć ma być mieszana: wykładowa, ćwiczeniowa oraz warsztatowa.

Ministerstwo Sprawiedliwoœci zakłada, że akademicki aplikant po szeœciu miesišcach nauki zyska uprawnienie do zastępowania adwokata lub radcy prawnego przed sšdami, organami œcigania, organami państwowymi, samorzšdowymi i innymi instytucjami, z wyjštkiem Sšdu Najwyższego, Naczelnego Sšdu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego – tam nadal występować będš mogli tylko adwokaci lub radcy prawni.