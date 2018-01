Kazusy przygotowujące do egzaminu zawodowego

Przygotowanie do egzaminu warto rozpoczšć od zagadnień wymagajšcych dużej uwagi– tj. od prawa cywilnego.

Egzaminy zawodowe dla adwokatów i radców prawnych zbliżajš się wielkimi krokami. Zaplanowano je na 20–23 marca. Podobnie jak w poprzednich latach wraz z Wydawnictwem CH Beck pomagamy się do nich przygotować. Dziœ dalszy cišg powtórki z prawa cywilnego. Publikujemy kazus z prawidłowš odpowiedziš i projekt wyroku sšdu apelacyjnego w tej sprawie.

Najpierw zadanie

Powód Sylwester Hebda w pozwie wniesionym 3 sierpnia 2015 r. skierowanym przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomoœci położonej w Warszawie przy ul. Siennej 74 wniósł o uchylenie uchwały nr 10/2015 w sprawie naliczenia odszkodowania za umieszczenie przez powoda reklamy na elewacji budynku oraz na drzwiach wejœciowych do budynku bez zgody pozwanej oraz uchwały nr 11/2015 w sprawie przejazdu przez bramę wjazdowš nieruchomoœci przy ul. Siennej 72 i działkę nr 70 należšcš do TPL Spółki z o.o. z siedzibš w Warszawie położonš przy ul. Siennej 70 w Warszawie. Ponadto, powód wniósł o zasšdzenie od pozwanej kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód m.in. wskazywał na zróżnicowanie pobieranej od niego stawki w stosunku do innej kancelarii funkcjonujšcej w budynku, która ponosi opłaty w wysokoœci 60 zł, oraz na to, że poczšwszy od stycznia 2015 r. pozwana zaczęła przysyłać mu faktury tytułem odszkodowania za zajmowanie częœci wspólnych budynku bez tytułu prawnego na kwotę 110 zł brutto miesięcznie.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa oraz zasšdzenie kosztów procesu. W odpowiedzi na pozew wskazywała, że powód był wzywany do zapłaty już od momentu zamieszczenia spornych tablic informacyjnych. W trakcie procesu pozwana wskazała, że podjęła uchwałę nr 12/2015 r. o obcišżeniu kolejnej kancelarii prawnej kwotš 110 zł za wywieszenie tablicy informacyjnej na elewacji budynku przy drzwiach wejœciowych do nieruchomoœci.

Wyrokiem z 21 grudnia 2015 r. Sšd Okręgowy w Warszawie uchylił uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomoœci położonej w Warszawie przy ul. Siennej 74 nr 10/2015 podjętš 6 lipca 2015 r., oddalajšc powództwo w pozostałej częœci oraz znoszšc między stronami koszty procesu.

Podstawš wydanego rozstrzygnięcia były następujšce ustalenia.

Powód i jego małżonka sš współwłaœcicielami lokalu nr 14, położonego w Warszawie przy ul. Siennej 74. Właœciciele lokali usytuowanych na tej nieruchomoœci tworzš wspólnotę mieszkaniowš.

6 lipca 2015 r. pozwana Wspólnota Mieszkaniowa podjęła uchwałę nr 10/2015 w sprawie naliczenia odszkodowania za umieszczenie reklamy na elewacji budynku oraz drzwiach wejœciowych bez zgody Wspólnoty Mieszkaniowej przez Kancelarię Radcy Prawnego Sylwestra Hebdę, położonš przy ul. Siennej 74/14, 00-815 Warszawa. W uchwale wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na naliczanie odszkodowania za umieszczanie reklam na elewacji budynku oraz w drzwiach wejœciowych do budynku, które stanowiš częœć nieruchomoœci wspólnej. Wysokoœć odszkodowania ustalono na kwotę 110 zł miesięcznie, a jego poczštkowy termin płatnoœci ustalono na 1 stycznia 2015 r. Podjęcie uchwały nastšpiło w drodze indywidualnego zbierania głosów. Uchwałę podjęto większoœciš 50,370 proc., przeciwko uchwale było 6,760 proc., nie głosowało 42,870 proc. ogółu współwłaœcicieli.

13 sierpnia 2015 r. pozwana wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę nr 11/2015 w sprawie przejazdu przez bramę wjazdowš nieruchomoœci przy ul. Siennej 72 stanowišcš własnoœć TPL Spółki z o.o. z siedzibš w Warszawie i działkę nr 70 należšcš do Wspólnoty Mieszkaniowej Sienna 70 w Warszawie. W uchwale ustalono opłaty miesięczne dla wszystkich użytkowników pilotów umożliwiajšcych korzystanie z przejazdu przez bramę wjazdowš nieruchomoœci przy ul. Siennej 72 w wysokoœci 35 zł miesięcznie. Ustalono także, że pozwana będzie regulowała ww. należnoœci na podstawie faktur, wystawianych przez wskazane wyżej podmioty, zgodnie z aktualnš listš użytkowników pilotów. Dodatkowo pozwana pokrywać miała koszty dwóch pilotów technicznych, przydzielonych na każdš klatkę budynku, w wysokoœci 840 zł rocznie. W przypadku zwłoki za dwa kolejne miesišce pilot danego użytkownika miał zostać dezaktywowany, a w przypadku braku spłaty przez użytkownika pilota zaległoœci za okres od 1 paŸdziernika 2014 r., wyłożonej przez wspólnotę, posiadany przez użytkownika pilot zostanie dezaktywowany. Uchwałę podjęto większoœciš 52,700 proc., przeciwko uchwale było 6,010 proc., nie głosowało 41,950 proc. ogółu współwłaœcicieli. Głosowanie dotyczšce tej uchwały odbywało się w dniach od 5 lipca 2015 r. do 5 sierpnia 2015 r. – ostatnie głosy oddali w tym dniu Magdalena i Krzysztof Tokarscy oraz Ewelina Kotlarska. 13 sierpnia 2015 r. przesłano powodowi na pocztę internetowš zawiadomienia o podjęciu uchwał nr 10/2015 i 11/2015.

Podjęcie tej uchwały poprzedziła korespondencja między TPL Spółkš z o.o. z siedzibš w Warszawie będšcš właœcicielem nieruchomoœci, położonej w Warszawie przy ul. Siennej 72, prowadzšcš obsługę pozwanej Wspólnoty Miejskim i wspólnotš mieszkaniowš Sienna 70 w Warszawie, dotyczšcš korzystania z nieruchomoœci tej instytucji.

Nieruchomoœć przy ul. Siennej 74 jest tak usytuowana, że dojazd do niej prowadzi przez nieruchomoœci należšce do innych właœcicieli. Właœcicielem jednej z tych nieruchomoœci jest TPL Spółka z o.o. z siedzibš w Warszawie, która zainstalowała bramę wjazdowš na swojš nieruchomoœć i podejmuje działania zmierzajšce do obcišżenia kosztami przejazdu przez swojš nieruchomoœć osób korzystajšcych z sšsiednich nieruchomoœci, a zmuszonych do przejeżdżania przez nieruchomoœć należšcš do tej spółki. Dojazd do nieruchomoœci pozwanej wymaga też przejazdu przez nieruchomoœć należšcš do wspólnoty mieszkaniowej nieruchomoœci położonej przy ul. Siennej 70.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sšd Okręgowy wskazał, że podstawę częœciowego uwzględnienia powództwa stanowi art. 25 WłLokU.

W ocenie sšdu dopuszczalne jest pobieranie przez pozwanš opłat za wykorzystywanie przez powoda elewacji budynku i drzwi wejœciowych do budynku, do zamieszczenia tablic informujšcych o prowadzeniu przez niego kancelarii prawnej. Powyższe wykracza bowiem poza zakres korzystania przez powoda jako członka wspólnoty mieszkaniowej z częœci wspólnych nieruchomoœci. Jednakże uchwała nr 10/2015, nakładajšc na powoda obowišzek ponoszenia opłat z tego tytułu z datš wstecznš, jest niezgodna z prawem, albowiem narusza zasadę lex retro non agit, tj. że prawo nie może działać wstecz. Uchwała ta narusza również interes powoda, albowiem nie wskazuje sposobu wyliczenia należnoœci, którš ma płacić powód.

Odnoszšc się do uchwały nr 11/2015, Sšd Okręgowy podniósł, że została ona podjęta 13 sierpnia 2015 r., a zatem powód, wytaczajšc powództwo 3 sierpnia 2015 r., zaskarżył tę uchwałę przed jej podjęciem.

Jako podstawę rozstrzygnięcia o kosztach procesu Sšd Okręgowy powołał art. 100 k.p.c.

Proszę ocenić prawidłowoœć rozstrzygnięcia sšdu I instancji.

Od wyroku tego apelację wniosła pozwana, zaskarżajšc go w częœci uwzględniajšcej powództwo i w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

1) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 224 § 2 w zw. z art. 225 k.c. w zw. z art. 12 ust. 1 WłLokU przez ich niezastosowanie i w efekcie przyjęcie, że uchwała nr 10/2015 jako że odnosi się do okresu wstecznego, jest sprzeczna z prawem, bowiem narusza zasadę lex retro non agit;

2) naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 k.p.c., polegajšce na niedokonaniu przez Sšd Okręgowy wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i pominięciu okolicznoœci uzasadniajšcych wysokoœć opłaty ustalonej przez pozwanš w uchwale nr 10/2015.

W konsekwencji pozwana wniosła o zmianę wyroku Sšdu Okręgowego w zaskarżonej częœci i oddalenie powództwa w całoœci oraz zasšdzenie od powoda kosztów procesu za obie instancje.

Zadanie

Proszę ocenić zarzuty apelacji.

OdpowiedŸ na kazus

Apelacja jest zasadna.

Wobec postawienia w niej zarówno zarzutów naruszenia prawa materialnego, jak i procesowego wskazać należy, że prawidłowoœć zastosowania lub wykładni prawa materialnego może być właœciwie oceniona jedynie na kanwie niewadliwie ustalonej podstawy faktycznej rozstrzygnięcia. Skuteczne zatem zgłoszenie zarzutu dotyczšcego naruszenia prawa materialnego wchodzi zasadniczo w rachubę tylko wtedy, gdy ustalony przez sšd I instancji stan faktyczny, będšcy podstawš zaskarżonego wyroku, nie budzi zastrzeżeń (wyr. SN z 26.03.1997 r., II CKN 60/97, OSNC 1997, nr 9, poz. 128). Powyższe rodzi koniecznoœć rozpoznania w pierwszym rzędzie zmierzajšcych do zakwestionowania stanu faktycznego zarzutów naruszenia prawa procesowego (wyr. SN z 7.03.1997 r., II CKN 18/97, OSNC 1997, nr 87, poz. 112). Odnoszšc się do zarzutów podniesionych w tym zakresie, należy stwierdzić, że wskazywane przez apelujšcš okolicznoœci uzasadniajšce wysokoœć opłaty przyjętej w uchwale nr 10/2015, których niezasadne pominięcie w ustalonym stanie faktycznym zarzuciła skarżšca, nie majš istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, o czym niżej.

Istotš zaskarżonej uchwały jest wyrażenie zgody na dochodzenie od powoda przez pozwanš należnoœci za umieszczenie tablic informacyjnych w częœci wspólnej nieruchomoœci.

W tym zakresie należy podzielić stanowisko Sšdu Okręgowego, że umieszczanie reklam i tablic informacyjnych wykracza poza zakres korzystania przez członka wspólnoty mieszkaniowej z częœci wspólnych nieruchomoœci, a w konsekwencji uzasadnia pobieranie przez wspólnotę mieszkaniowš stosownych opłat. Każdy właœciciel, zgodnie z art. 12 ust. 1 WłLokU, przy zachowaniu wynikajšcego z art. 140 k.c. prawa do wyłšcznego korzystania z własnoœci indywidualnej, zostaje ograniczony w prawach do korzystania ze współwłasnoœci w ten sposób, że nie może z niej korzystać wyłšcznie do swoich potrzeb, a jedynie może z niej współkorzystać (korzystać razem z innymi), i to tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Elewacja budynku jest częœciš wspólnš nieruchomoœci w rozumieniu art. 3 ust. 2 WłLokU, ale nie jest ona niezbędna do korzystania przez właœcicieli ze swoich lokali zgodnie z ich przeznaczeniem. To determinuje wniosek, że w zakresie, w jakim nieruchomoœć wspólna nie jest niezbędna do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, wspólnota mieszkaniowa ma prawo okreœlić zasady korzystania z częœci wspólnych budynku, podejmujšc uchwałę w przedmiocie zmiany przeznaczenia częœci nieruchomoœci wspólnej w trybie art. 22 ust. 3 pkt 4 WłLokU. Nie może być wštpliwoœci co do tego, że umieszczanie na elewacji budynku wszelkich tablic, bannerów i innego tego rodzaju elementów jest zmianš przeznaczenia tej częœci nieruchomoœci wspólnej i wykracza poza zakres korzystania z nieruchomoœci wspólnej, co z kolei wymaga podjęcia stosownej uchwały okreœlajšcej zasady korzystania.

Umieszczenie tablicy informacyjnej przez powoda powoduje trwałe lub czasowe przeznaczenie zajętej częœci na potrzeby wyłšcznie osoby, która zamieœciła tego rodzaju urzšdzenie, przez co uniemożliwia korzystanie z niej przez pozostałych współwłaœcicieli. W konsekwencji jeden ze współwłaœcicieli posiada rzecz wspólnš w szerszym zakresie, niż czyniš to pozostali współwłaœciciele. Zasady korzystania z częœci wspólnych mogš oczywiœcie ustalać bezpłatnoœć korzystania z nich, jednakże nie jest naruszeniem żadnych przepisów ustawowych czy zasad współżycia społecznego okreœlenie odpłatnoœci wykorzystywania częœci wspólnych przez poszczególnych członków wspólnoty. Taka odpłatnoœć w żadnym zakresie nie ogranicza prawa właœcicieli w większym stopniu niż to konieczne do uregulowania zasad wykorzystywania nieruchomoœci wspólnej. W konsekwencji nie można też przyjšć, że odpłatnoœć korzystania z elewacji budynku powoduje zwiększenie obcišżeń powoda bez zwišzku z używaniem lokalu.

Uchwałę nr 10/2015 należy traktować jako co najwyżej wezwanie do zapłaty skierowane do powoda, zaœ w sytuacji ewentualnego sporu na tym tle ustalenie wysokoœci roszczenia wspólnoty nastšpi w procesie o zapłatę. Dla uznania prawidłowoœci uchwały w przedmiocie ustalenia opłaty pobieranej za umieszczenie reklam i tablic informacyjnych nie jest też bezwzględnie niezbędne wskazanie w treœci samej uchwały sposobu ustalenia wysokoœci tej opłaty. Ponadto, w sytuacji gdy powód twierdzi, że ustalona opłata narusza jego interesy jako zbyt wygórowana i nieodpowiadajšca stawkom rynkowym, strona powodowa powinna zawnioskować o dowody na tę okolicznoœć (art. 6 K.c.).

