RZECZoPRAWIE - Mikołaj Pietrzak o aplikacji akademickiej: przestrzegam kolegów z uczelni przed pułapką

Bardzo bym nie chciał, by uczelnie dały się Ministerstwu „rozegrać" w sprawie aplikacji akademickiej, by stały się elementem demontażu autonomii samorzšdu adwokatury - powiedział w #RZECZoPRAWIE Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Planowane przez MS zmiany w aplikacji adwokackiej to temat poniedziałkowego wydania #RZECZoPRAWIE. Na poczštku jednak Tomasz Pietryga zapytał swojego goœcia o wyjštkowy rozmach tegorocznej uroczystoœci œlubowania aplikantów adwokackich stołecznej izby w Filharmonii Narodowej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- To wynikało z kilku czynników. Przede wszystkim rozmiar tego rocznika aplikantów – prawie 600 osób. To duży rocznik. Poza tym przez ostatni rok bardzo pracowaliœmy, by zbudować pozycję adwokatów warszawskich, zaufanie do izby adwokackiej. Dużo robiliœmy, by skonsolidować œrodowisko prawnicze w Warszawie – utrzymujemy życzliwe relacje z radcami, sędziami prokuratorami. Staramy się, by adwokatura była ważnym interesariuszem w œrodowisku prawniczym i kaliber goœci zaproszonych na uroczystoœć œlubowania to odzwierciedlał. Poza tym przyszły takie czasy, gdy kwestionowane sš œwięte dla prawników wartoœci, to czas na to byœmy byli razem. Stšd obecnoœć prof. Małgorzaty Gersdorf, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesów sšdów sšdów powszechnych i administracyjnych, przewodniczšcych i prezesów bardzo samorzšdów zawodów zaufania publicznego. Bo słychać coraz częœciej głosy kwestionujšce tę samorzšdnoœć, a to jest zagrożenie dla adwokatury - stwierdził mec. Pietrzak.

Pytany o konkrety, powiedział o planach Ministerstwa Sprawiedliwoœci, by otworzyć alternatywnš œcieżkę dojœcia do zawodu, czyli aplikację akademickš.

- To fatalny pomysł, którego konsekwencje poniosš nie adwokaci, a obywatele. Kształcenie aplikantów jest wyrazem autonomii adwokatury. Przenoszšc je na uniwersytet, ogranicza się tę samorzšdnoœć, a w konsekwencji ogranicza się skutecznoœć œrodowiska adwokackiego w bronieniu praw i wolnoœci jednostki. Co więcej, uniwersytety nigdy nie będš gotowe do efektywnego przygotowania aplikantów do praktyki zawodowej. Aplikacja to nie teoria, nie wykłady, lecz praktyczna nauka zawodu w relacji uczeń – mistrz, a także w ramach zajęć prowadzonych przez adwokatów praktyków. Złym kierunkiem jest tworzenie tego rodzaju zajęć na uniwersytecie - mówił Mikołaj Pietrzak.

Jego zdaniem dowodem na to sš statystyki izby warszawskiej, które wskazujš, że wœród przystępujšcych do egzaminu adwokackiego odsetek niezdawalnoœci jest większy w przypadku osób z doktoratem majšcych możliwoœć zdawania egzaminu zawodowego bez odbycia aplikacji.

- Nie dlatego nie zdajš, że sš mniej inteligentni, lecz dlatego, że nie majš tej praktycznej wiedzy, którš nabywa się chodzšc z patronem do sšdu - powiedział dziekan warszawskiej ORA.

Jak zauważył Tomasz Pietryga, przedstawiciele uczelni zapewniajš, iż będš one œwietnie przygotowane do praktycznej nauki zawodu.

- Uważam, że uczelnie popadajš tu w pułapkę zastawionš przez Ministerstwo. Bardzo bym nie chciał, by dały się Ministerstwu „rozegrać" , by stały się elementem demontażu autonomii samorzšdu adwokatury. Potem, gdy w następnym etapie będzie kwestionowana autonomia uczelni, nie będzie jej komu bronić – powiedział mec. Pietrzak.

Odnoszšc się do uwagi, że z uniwersytetami współpracujš pracujš także adwokaci, dziekan stwierdził, że czym innym jest doœwiadczenie zawodowe wykładowców - którzy zresztš wykładajš też na aplikacji - a czym innym praktyka sšdowa.

- Jeœli MS kwestionuje jakoœć aplikacji, to jestem gotów w każdej chwili usišœć do rozmów i wspólnie z MS wzmocnić tę jakoœć. Ale nie wylewajmy dziecka z kšpielš przenoszšc aplikacje na uczelnie. Bo będziemy mieli do czynienia z pokoleniem adwokatów, którzy nie sš wychowani w duchu niezależnoœci, autonomii. To skutkowałoby ostatecznie słabszš ochronš praw i wolnoœci obywateli – uważa adwokat.

- Na œlubowaniu był przedstawiciel prezydenta Andrzeja Dudy, który już kiedyœ zapewnił adwokatów: „Nic o was bez was" . Czy zamierzacie szukać u wsparcia u prezydenta, gdy projekt w sprawie aplikacji akademickiej wejdzie na œcieżkę legislacyjnš? – zapytał goœcia Tomasz Pietryga dodajšc, że według MS projekt będzie gotowy już pod koniec stycznia.

- Adwokatura bardzo dobrze pamięta słowa prezydenta i ma nadzieję, że dochowa on obietnicy. Nagannie oceniam sposób prac nad projektem – za plecami adwokatów. Dowiadujemy się o nim razem z innymi. Mam o to pretensje do MS. Powinniœmy być uczestnikami prac na przepisami, które wpływajš na sytuację adwokatów, a w konsekwencji – obywateli - stwierdził dziekan.

Mikołaj Pietrzak wyraził nadzieję, że ograniczanie niezależnoœci adwokatury spotka się z reakcjš prezydenta, organizacji pozarzšdowych, organizacji sędziowskich, dziennikarzy i innych obywateli.

Mikołaj Pietrzak w #RZECZoPRAWIE: