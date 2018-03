Reforma armii wciąż jest tylko koncepcją

Nie wiemy, w jaki sposób będš przebudowywane i modernizowane Siły Zbrojne w kolejnych latach. Rzšd i MON nie przyjęły na razie kluczowych dokumentów.

Podpisana umowa na dostawy dwóch baterii systemów Patriot to dobry moment na pytanie, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej pokaże fundamentalne dokumenty pozwalajšce na sensowne planowanie rozwoju Sił Zbrojnych w najbliższych latach.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Czesław Mroczek, były wiceminister obrony narodowej w rzšdzie PO–PSL, zwraca uwagę, że Rada Ministrów jak na razie nie okreœliła „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017–2026". W interpelacji poselskiej skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego zauważa, że zaniechania rzšdu „majš ogromnš wagę z punktu widzenia utrzymania odpowiedniego potencjału bojowego Sił Zbrojnych RP, a tym samym bezpoœrednio wpływajš na bezpieczeństwo państwa".

Gen. dr Mirosław Różański, były dowódca generalny Rodzajów SZ, założyciel Fundacji Stratpoints, uważa, że brak takiego dokumentu „œwiadczy o niekompetencji premiera, ministra obrony i osób im doradzajšcych". – W mojej ocenie do ubiegłego roku można było mówić o podstawach formalnych do realizacji zakupów dla armii – tłumaczy nam generał. – Obecna sytuacja jest niespotykana – dodaje. Oznacza to, że trudno dziœ mówić o zakupach uzbrojenia w sposób odpowiedzialny.

Jego zdaniem takie dokumenty powinny zostać wydane w trybie pilnym. Zwraca uwagę, że zagrożeniem jest praktyka dodawania aneksów do już istniejšcych programów.

Fundamentem do podejmowania działań zwišzanych z kolejnymi zakupami dla armii jest Narodowa Polityka Zbrojeniowa, która najogólniej okreœla działania administracji, instytucji naukowych i przedsiębiorców zwišzanych z pozyskiwanie dla wojska sprzętu oraz z rozwojem przemysłu obronnego. Projekt jest już podobno gotowy. Jego zapisy majš zostać uwzględnione w przygotowywanych przez MON dokumentach opisujšcych modernizację technicznš armii na kolejnych dziesięć lat.

Rzšd powinien przyjšć uchwałę o szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017–2026 w kwietniu – poinformował nas w œrodę MON. Następnie szef resortu w formie zarzšdzenia powinien przyjšć Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017–2026. Na razie obowišzujš bowiem dokumenty opisujšce rozwój armii na lata 2013–2018 (zresztš przyjęte w 2012 r.).

Dlaczego takie dokumenty sš ważne? Bo okreœlajš np., ile kupimy samolotów, okrętów, czołgów, systemów obrony powietrznej itd.

Na ich podstawie zostanie zaœ opracowany nowy Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017–2026. To w oparciu o ten dokument MON będzie mógł zamawiać sprzęt wojskowy. Dzisiaj konsekwencjš jego braku jest niejasny sposób finansowania wieloletnich programów zbrojeniowych, których realizacja wykracza poza 2022 rok.

Być może wolne tempo prac wynika z trwajšcego wiele miesięcy konfliktu ministra Macierewicza z Pałacem Prezydenckim. MON stara się ten czas teraz nadrabiać.