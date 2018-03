Dekonspiracja świadka na posiedzeniu komisji ws. Amber Gold

Agentka z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w œrodę miała być przesłuchiwana przed komisjš œledzš ds. Amber Gold, została zdekonspirowana. Jej głos w czasie przesłuchania miał być zniekształcony, tymczasem obecni usłyszeli jej naturalny głos.

Na poczštku przesłuchania głos agentki nie został zniekształcony. Przez ten czas œwiadek komisji wypowiedziała kilkanaœcie zdań. Szybko zareagował pełnomocnik agentki, zwracajšc uwagę, że doszło do częœciowego ujawnienia wizerunku.

Przyczynę zdarzenia ma być wyjaœniana. Za obsługę tego rodzaju przesłuchań odpowiada sama ABW.

Pełnomocnik agentki złożył wniosek o przesłuchanie zamknięte, jednak nie zgodziła się z tym Małgorzata Wassermann, przewodniczšca komisji, której zależało na przesłuchaniu jawnym. W zwišzku z tym odłożono przesłuchanie - prawdopodobnie odbędzie się ono 9 kwietnia.

Posłowie opozycji z komisji ds. Amber Gold rozważajš złożenie w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Informacji od ABW oczekuje z kolei Wassermann, która zwróciła się do Biura Analiz Sejmowych z pytaniem, czy doszło do częœciowego ujawnienia wizerunku przesłuchiwanej.

Dekonspiracja funkcjonariusza ABW (komisja œledcza) w USA lub w Wlk.Brytanii doprowadziłaby do rozliczenia osób odpowiedzialnych za taki skandal. Utrata funkcji i zarzuty karne.

Dane identyfikujšce f-sza ABW, to dane œciœle tajne.#AmberGold — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) March 21, 2018

- W interesie komisji, w interesie państwa polskiego, jest to, żeby dochować wszelkiej starannoœci i rzetelnoœci w dopełnieniu obowišzku, jaki na nas spoczywa. Jest nim zapewnienie pełnej anonimizacji głosu i wizerunku funkcjonariusza będšcego w służbie. Więc ja sobie nie wyobrażam, żebyœmy działali na szkodę interesu publicznego poprzez ujawnienie głosu i wizerunku tej osoby. Zostało to niestety Ÿle technicznie przygotowane dzisiaj. Wszyscy słyszeli głos pani funkcjonariusz i ten głos jest już niestety w obiegu. To jest straszliwe niedopatrzenie - mówił poseł Witold Zembaczyński z Nowoczesnej.