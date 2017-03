NRA: adwokat ma obowiązek informowania o postawionych zarzutach dziekana izby

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

NRA zaznacza, iż taka informacja nie stanowi samoistnej podstawy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Uchwałę w tej sprawie podjęto na posiedzeniu plenarnym 25 marca.

Wcześniej swoje stanowisko przedstawiła Komisja Etyki przy NRA. W uzasadnieniu rekomendacji do podjęcia takiej uchwały, Komisja zwraca uwagę na potrzebę posiadania przez samorząd wiedzy o fakcie postawionego adwokatowi zarzutu popełnienia przestępstwa, ponieważ jej brak może okazać się niekorzystny zarówno dla adwokatury, jak i adwokata, który znalazł się w kłopotliwym dla niego położeniu. Dowiedziawszy się o postawionym adwokatowi zarzucie, organy samorządu mają bowiem szansę na odpowiednią reakcję zarówno w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Jak czytamy na stronie adwokatura.pl, chodzi tutaj o możliwość podjęcia działań ograniczających oczywiste w takich sytuacjach straty wizerunkowe, działań zmierzających do zainicjowania procedury pozwalającej na wyjaśnienie zasadności postawionego zarzutu, działań pozwalających na skonsultowanie z adwokatem – zwłaszcza jeśli nie korzysta on z pomocy obrońcy i nie dysponuje własnym doświadczeniem zawodowym w sprawach karnych – właściwej reakcji na postawiony mu zarzut, działań, które – w razie wystąpienia tego rodzaju konieczności – zapewniałyby pomoc prawną klientom tego adwokata, jeśli on sam nie byłby jej w stanie świadczyć.

W ocenie Komisji Etyki, realizacja takiego obowiązku nie byłaby samooskarżaniem, czy dostarczaniem dowodów przeciwko samemu sobie, lecz w istocie jedynie przekazaniem samorządowi informacji o sytuacji, w jakiej znalazł się adwokat, któremu postawiono zarzuty w postępowaniu karnym.