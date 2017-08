Odszkodowanie za złą decyzję urzędu

Problem

Po stwierdzeniu nieważności decyzji wójta, strona chce uzyskać odszkodowanie za wydanie tej decyzji. Czy stwierdzenie nieważności decyzji powinno spowodować automatyczne przyznanie jej odszkodowania?

Co mówią przepisy

Zgodnie z art. 361 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Zasadą jest, że – w tych granicach – naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W myśl art. 417 k.c. za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.) bądź inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, j.s.t. albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je j.s.t. albo Skarb Państwa. W art. 4171 § 2 k.c. zastrzeżono, że w sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona przez wydanie ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tej decyzji z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy ostateczna decyzja została wydana na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie decyzji, gdy obowiązek jej wydania przewiduje przepis prawa, to naprawienia szkody można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 4171 § 3 k.c.).

podstawa prawna: art. 361-363, art. 417, art. 4171 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

podstawa prawna: art. 16 § 1, art. 145-152, art. 156-159 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1257)

podstawa prawna: art. 145 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)

Prawnik wyjaśnia

Anna Puszkarska, radca prawny

Nie istnieje taki automatyzm, jak w przytoczonym na wstępie pytaniu. Aby zostało przyznane odszkodowanie, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki określone w przepisach k.c., w tym musi istnieć związek przyczynowy między wadliwą decyzją a wyrządzoną szkodą.

Stwierdzenie niezgodności decyzji z prawem

Jak zwrócono uwagę w wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2013 r. (sygn. V CSK 67/13, OSNC 2014/9/94), zgodnie z art. 417 § 1 k.c. za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub j.s.t. albo inna osoba wykonująca tę władzę z mocy prawa. Przepis ten ustala zasadę odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy realizacji czynności o charakterze władczym. Natomiast art. 4171 k.c. dotyczy tylko sytuacji szczególnych, w których źródłem szkody są wskazane w nim zdarzenia. Jak wyjaśniono w uchwale pełnego składu Sądu Najwyższego z 31 marca 2011 r. (sygn. III CZP 112/10, OSNC 2011/7-8/75), art. 4171 § 2 k.c. normuje odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu czynu niedozwolonego, którym jest wydanie niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji. W myśl art. 16 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) ostateczne są decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną wydaniem takiej decyzji uzależniono od uprzedniego stwierdzenia jej niezgodności z prawem we właściwym postępowaniu. Chodzi tu o np. stwierdzenie nieważności decyzji z powodu kwalifikowanych naruszeń określonych w art. 156 § 1 k.p.a. (np. decyzja wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem prawa), a w sytuacji, o której mowa w art. 158 § 2 k.p.a. (gdy nie można stwierdzić nieważności decyzji) o stwierdzenie jej wydania z takimi kwalifikowanymi naruszeniami prawa. Ostateczna decyzja nadzorcza zawierająca takie stwierdzenie wiąże w sprawie o odszkodowanie, czyli ma charakter prejudykatu przesądzającego jedną z przesłanek omawianej odpowiedzialności deliktowej - bezprawności działania organu przy wydaniu decyzji.

W wyroku SN z 16 stycznia 2015 r. (sygn. III CSK 96/14, LEX nr 1591900) zwrócono uwagę, że wymaganym prejudykatem może być nie tylko stwierdzenie na podstawie przepisów k.p.a., że ostateczna decyzja administracyjna jest nieważna (art. 156 § 1 k.p.a.), stwierdzenie na podstawie art. 158 § 2 w zw. z art. 156 § 2 k.p.a. wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa, czy stwierdzenie naruszeń prawa dających podstawę do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną na podstawie art. 145 § 1 k.p.a. Prejudykat może mieć także postać wyroku sądu administracyjnego, wydanego na podstawie art. 145 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Żadne racje nie przemawiają bowiem za zaliczeniem do kategorii: właściwych postępowań w rozumieniu art. 4171 § 2 k.c. tylko nadzwyczajnych postępowań administracyjnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji), z wyłączeniem z nich postępowania sądowoadministracyjnego (wyrok SN z 21 października 2016 r., sygn. IV CSK 26/16, LEX nr 2162818).

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 2 listopada 2016 r. (sygn. akt I ACa 1725/15, LEX nr 2179357) przyjęto, że zainicjowanie właściwego postępowania zmierzającego do uzyskania wymaganego prejudykatu stanowi czynność przerywającą bieg przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.).

Pozostałe przesłanki odpowiedzialności

Podkreśla się także, że choć wydanie wadliwego orzeczenia administracyjnego i jego wzruszenie w postępowaniu nadzorczym, wypełnia podstawową przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej, to nie przesądza w sposób wiążący dla sądu o istnieniu pozostałych przesłanek odpowiedzialności wynikających z k.c., a w szczególności istnienia normalnego związku przyczynowego pomiędzy wadliwą decyzją a wyrządzoną szkodą. W związku z tym przyjmowanie i stosowanie w tym zakresie jakiegokolwiek automatyzmu odpowiedzialności jest niedopuszczalne. Każdorazowo, dla stwierdzenia istnienia przesłanki normalnego związku przyczynowego pomiędzy wadliwą decyzją a dochodzoną szkodą, konieczne jest przeprowadzenie oceny, o jakiej mowa w art. 361 § 1 k.c., czyli zbadanie, czy szkoda nastąpiłaby także wtedy, gdyby zapadła decyzja zgodna z prawem (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 lipca 2015 r., sygn. I ACa 91/15, LEX nr 1771299). Do przesłanek odpowiedzialności deliktowej należą: zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie, oraz szkoda i związek przyczynowy między tym zdarzeniem a szkodą. Przy ustalaniu odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych znajdują zastosowanie przepisy ogólne dotyczące związku przyczynowego, szkody i sposobów jej naprawienia zawarte w art. 361–363 k.c. (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 28 sierpnia 2015 r., sygn. III C 751/07, LEX nr 1952135).