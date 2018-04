Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

W zamówieniach publicznych osoby działajšce po stronie zamawiajšcego nie mogš pozostawać w konflikcie interesów. Inaczej podlegajš wyłšczeniu. Wykluczony z przetargu może być też wykonawca, którego zwišzki z zamawiajšcym mogš mieć wpływ na wynik postępowania.

Zasada bezstronnoœci i obiektywizmu jest zasadš nadrzędnš w zamówieniach publicznych. Chodzi o to, aby w postępowanie nie były zaangażowane osoby, których relacje z wykonawcš uzasadniajš przypuszczenie, że mogłyby chcieć mu sprzyjać. Wynik postępowania byłby wówczas nieobiektywny. Zasada ta jest nierozłšcznie zwišzana z zasadš uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców: nie da się traktować uczciwie wykonawców, jeżeli jednemu z nich się sprzyja z uwagi na interes finansowy, ekonomiczny, bšdŸ też osobisty. Zasada bezstronnoœci po stronie zamawiajšcego dotyczy w równym stopniu personelu zamawiajšcego, jak i osób trzecich, które œwiadczš usługi na rzecz zamawiajšcego w zakresie obsługi zamówień (doradcy techniczni, prawni, finansowi).

Badanie konfliktu interesów po stronie zamawiajšcego realizowane jest w odniesieniu do osób wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy p.z.p. Spoœród wymienionych tam przesłanek zwraca uwagę szczególnie ta, zgodnie z którš z prac nad postępowaniem wyłšczone sš osoby pozostajšce z wykonawcš w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wštpliwoœci co do ich bezstronnoœci. Chodzi tu o wszelkie relacje prawne kreujšce sytuację, w której jeden podmiot jest uprawniony, a drugi zobowišzany. Stosunki faktyczne, które mogš naruszać bezstronnoœć, to różne formy zażyłoœci. Relacje takie powinny prowadzić do wyłšczenia danej osoby z prac nad postępowaniem, ale tylko wówczas, gdy wštpliwoœci co do bezstronnoœci takich osób sš uzasadnione.

Złożyć oœwiadczenie co do istnienia lub nie konfliktu interesów muszš osoby wykonujšce czynnoœci w toku postępowania, w tym dotyczšce podpisania umowy. Czynnoœci poprzedzajšce postępowanie, takie jak przygotowanie dokumentacji przetargowej, opis przedmiotu zamówienia, czy też szacowanie wartoœci zamówienia, nie wchodzš w zakres takiego badania. Problem konfliktu nie dotyczy również osób, które nie majš wpływu na przebieg postępowania, ale realizujš czynnoœci techniczne – na przykład odbiór korespondencji, dzięki którym majš dostęp do informacji o postępowaniu. Jednakże takie osoby mogš również zostać objęte badaniem pod kštem istnienia konfliktu interesów, jeżeli kierownik zamawiajšcego podejmie uzasadnione podejrzenie, że pomiędzy wykonawcami a osobami po stronie zamawiajšcego majšcymi chociażby poœredni wpływ na wynik postępowania zachodzi relacja mogšca zagrażać zasadzie bezstronnoœci i obiektywizmu. Jeżeli takie przypuszczenie zostanie potwierdzone, zamawiajšcy powinien niezwłocznie odsunšć osoby będšce w konflikcie interesów od wszelkich zadań majšcych jakikolwiek zwišzek z postępowaniem.

Istotne jest, że badać konflikt interesów można dopiero wtedy, gdy postępowanie jest na etapie, w którym możliwa jest już identyfikacja wykonawców. Nie musi to być jednak dopiero moment składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert. Złożenie zapytania do SIWZ, bšdŸ też wniesienie odwołania od postanowień specyfikacji, czy też przyłšczenie się do postępowania odwoławczego poprzedzajšcego złożenie wniosków lub ofert jest wystarczajšce do zaktualizowania się koniecznoœci zbadania konfliktu interesów.

Należy zauważyć, że konflikt interesów może mieć również skutek w postaci wykluczenia wykonawcy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy p.z.p. zamawiajšcy może wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy pozostajš z zamawiajšcym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajšcego, członkami komisji przetargowej lub z osobami, które złożyły oœwiadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy p.z.p., w relacjach mogšcych zagrażać zasadzie bezstronnoœci i obiektywizmu (opisanych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy p.z.p.

Przesłanka wykluczenia wykonawcy z powodu konfliktu interesów ma charakter fakultatywny i powinna być stosowana w ostatecznoœci. Zamawiajšcy, który ustali, że na linii wykonawca – zamawiajšcy istniejš relacje mogšce mieć wpływ na wynik postępowania, powinien w pierwszej kolejnoœci poczynić kroki w celu eliminacji konfliktu interesów po swojej stronie. Dopiero wówczas, gdy œrodków takich nie da się podjšć, lub gdy ich podjęcie nie przyniosło spodziewanego efektu, a obiektywizmu zamawiajšcego nie da się zapewnić w żaden inny sposób, taki wykonawca może zostać wykluczony z postępowania.

- Anna Prigan, radca prawny, praktyka infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP kancelarii Wardyński i Wspólnicy Co do zasady.pl