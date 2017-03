KAS: odróżnią przestępcę od uczciwego

Taką deklarację, streszczającą cele reformy, podczas wtorkowej uroczystości inaugurującej działanie zreformowanych służb skarbowych wygłosił minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. W pełnym patosu przemówieniu nawiązał do słów Mazurka Dąbrowskiego, wspominając że KAS ma być szablą, która odbierze to, co z budżetu zabiera „obca przemoc".

Sama reforma polega na scaleniu pod wspólnym kierownictwem trzech dzisiejszych pionów skarbowości: urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz Służby Celnej.

O ile działanie urzędów skarbowych ma z grubsza pozostać bez zmian, o tyle urzędy celne łączą się z urzędami kontroli skarbowej, tworząc nowe urzędy celno-skarbowe. Mają się one stać swoistą policją skarbową, zajmującą się głównie ściganiem oszustów, a ich uprawnienia kontrolne zostają rozszerzone.

W każdym województwie działa Izba Administracji Skarbowej jako organ drugiej instancji. Jednak zasada dwuinstancyjności nie jest od 1 marca powszechna. Odwołania od decyzji pokontrolnych wydanych przez urzędy celno-skarbowe mają rozpatrywać one same. Jak motywowało tę zmianę Ministerstwo Finansów, ma to przyspieszyć postępowania odwoławcze. Jednak może to też oznaczać przenoszenie części sporów ze skarbówką do sądów zamiast kończenia ich – tak jak to było dotychczas – w izbie skarbowej.

Od 1 marca są też zmiany kompetencyjne, np. pobieranie akcyzy i nadzór nad wykonywaniem obowiązków związanych z tym podatkiem przechodzą z urzędów celnych do skarbowych.

Jednym z podstawowych celów reformy ma być zintegrowanie baz danych o podatnikach. Dziś ta wiedza jest rozproszona pomiędzy trzy struktury administracji skarbowej, a wymiana tych danych nie zawsze przebiega sprawnie. Jednak pełna integracja trzech systemów informatycznych ma nastąpić dopiero w 2018 roku.

Czy jednak utworzenie KAS rzeczywiście będzie przełomem w egzekwowaniu należności budżetowych? Według dr Ireny Ożóg, doradcy podatkowego, kluczowe znaczenie ma nie tyle organizacja poboru podatków, co przepisy podatkowe, które ograniczają możliwości agresywnych optymalizacji czy oszustw w VAT.

– Te przepisy są sukcesywnie wprowadzane od kilku lat – przypomina ekspertka. I wymienia przykłady: ustawa o zagranicznej spółce kontrolowanej, zreformowane przepisy o spółkach komandytowo-akcyjnych, zaostrzone reguły dotyczące dokumentacji cen transferowych czy odwrócony VAT w niektórych sektorach i zaostrzone zasady rejestracji podatników VAT. – Niestety, dotychczas aparat skarbowy nader często ścigał ofiary przestępstw skarbowych, a nie przestępców – zauważa Irena Ożóg. Dostrzega jednak pozytywny aspekt reformy w lepszym obiegu informacji. – Być może dzięki temu kontrole będą kierowane tam, gdzie rzeczywiście dochodzi do nadużyć – przewiduje.

Z kolei Mariusz Korzeb, doradca podatkowy i ekspert Pracodawców RP, zauważa, że największym wyzwaniem dla zreformowanej służby skarbowej będzie dobre wyszkolenie urzędników, także w sprawach biznesu.

– Chodzi o to, by umieli oni odróżnić uczciwego podatnika od oszusta – mówi Korzeb. I zaznacza, że planowane stworzenie Krajowej Szkoły Skarbowości może być pomocne dla osiągnięcia tego celu.

podstawa prawna: Ustawa o KAS i przepisy wprowadzające ustawę DzU z 2 grudnia 2016 r., poz. 1947 i 1948

