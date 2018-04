Program 500+ pilnie do poprawy

Flagowy program PiS ma już dwa lata. „Rzeczpospolita" zaczyna debatę nad zmianami.

– To pierwszy od lat powszechny program wsparcia dla rodzin. Dobrze, że się pojawił – mówi prof. Marek Koœny, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sukcesy? W 2017 r. urodziło się 403 tys. dzieci, o 18 tys. więcej niż w 2016 r. (nie wiadomo, ile w tym zasługi 500+), a liczba najmłodszych żyjšcych w skrajnym ubóstwie zmalała o 94 proc.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sš też minusy. I to duże. To rezygnacja kobiet z pracy, ich częstsze zatrudnianie w szarej strefie, głodowe emerytury w przyszłoœci. Jest to też program niesprawiedliwy: zwykle nie mogš z niego skorzystać rodzice samotnie wychowujšce jedynaków, a bez problemu pienišdze wypłacane sš zamożnym z kilkorgiem dzieci. Program to też gigantyczne obcišżenie dla finansów publicznych i niewykluczone, że w cišgu kilku lat doprowadzi do podniesienia w Polsce podatków.

Żadna partia nie odważy się na likwidację programu, ale teraz jest dobry moment na jego modyfikację. Tym bardziej że przy obecnym deficycie pracowników nie można pozwolić na to, by kobiety przestały pracować. A z analiz Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że przez 500+ z rynku pracy odeszło 100 tys. kobiet. Dlatego należałoby stworzyć mechanizmy zatrzymujšce je w pracy, a prawo do œwiadczenia można by powišzać z aktywnoœciš zawodowš. – To powinien być system obniżajšcy podatki. Tak by np. rodzina z dwójkš dzieci płaciła 6 proc. zamiast 18 proc. podatku. W ten sposób pienišdze trafiłyby do pracujšcych – mówi prof. Adam Noga, ekonomista z Akademii im. Leona KoŸmińskiego. – Obecne rozwišzanie jest demoralizujšce, bo zachęca do życia z zasiłków i pogłębia biedę – tłumaczy prof. Noga.

Dr Aleksander Łaszek z Forum Obywatelskiego Rozwoju zwraca uwagę, że zachętš do pracy dla kobiet byłoby równoczesne z 500+ zwiększenie kwoty wolnej od podatku w przypadku wspólnego rozliczania małżonków. – Dzięki temu kobieta otrzymywałaby więcej na rękę – tłumaczy ekspert.

Nie może być też tak, że rodzina otrzymuje wsparcie z kilku Ÿródeł – oprócz 500+ także inne œwiadczenia wypłacane przez oœrodki pomocy społecznej.

Trzeba także wreszcie rozwišzać problem utrudnionego dostępu do œwiadczenia rodzicom samotnie wychowujšcym jedynaków. Obowišzek utrzymania dziecka cišży przede wszystkim na rodzicach, ale zdarza się, że jedno z nich nie jest w stanie uzyskać dokumentów potwierdzajšcych ustalenie alimentów. Wtedy nie ma co liczyć na wsparcie.

– Powinno się wprowadzić dla wszystkich próg dochodowy. Nie ma powodu, by œwietnie zarabiajšcy otrzymywali dodatkowe pienišdze. Program jest drogi i trzeba te pienišdze racjonalniej wydawać – mówi z kolei prof. Stanisław Gomułka, ekspert BCC.

Inny pomysł to przyznanie pieniędzy już na pierwsze dziecko, ale w niższej kwocie. – Jego wysokoœć powinna być zróżnicowana w zależnoœci od poziomu zamożnoœci rodzin, tego, czy pracujš, liczby dzieci – tłumaczy prof. Julian Auleytner, pomysłodawca idei wspierania rodzin.

W Sejmie sš projekty reformy programu złożone przez PSL. W jednym z nich Stronnictwo chce wprowadzenia zasady „złotówka za złotówkę". – Uważamy, że próg dochodowy uprawniajšcy do œwiadczenia powinien być bardziej elastyczny – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Dodaje, że w prywatnych rozmowach politycy PiS popierajš to rozwišzanie. – Ale woli politycznej do zmiany programu niestety nie ma – podsumowuje.