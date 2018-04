Kuba Wygnański: Pieniądze to niska cena za naszą przyszłość

Mechanizm 1 procenta działa kiepsko. Jak go naprawiać?

"Rzeczpospolita": Jak obecnie działa mechanizm 1 procenta? To miał być pomysł finansujšcy wykonywanie ważnych społecznie zadań. Udało się?

Kuba Wygnański: Wiele organizacji, zwłaszcza takich, które nie sš przychylne dla tego, co się dzieje nie może liczyć na wsparcie rzšdu a często nawet samorzšdu, ani też na filantropię firm. Te ostatnie bardzo często sš oportunistyczne, dobrze wiedzš, na co maja płacić i jakie wydarzenia sponsorować, gdzie wykupić reklamę tak, aby się opłacało i aby nie mieć kłopotów. Spółki skarbu państwa płacš po prostu na Polskš Fundację Narodowš i już. Zresztš od dawna poziom filantropii korporacyjnej był w Polsce niski i to mimo tego, że darowizny na rzecz celów społecznych mogš odliczać od podstawy opodatkowania w wysokoœci do 10% przychodów.

Ale organizacje narzekajš na ten sposób finansowania

Mechanizm Jednego Procenta w Polsce został wymyœlony do finansowania działań trudnych, wrażliwych na polityczne wahnięcia. Miał dawać niezależnoœć od państwa. To jest przecież szalenie ważne dla organizacji np. badajšcych przebieg wyborów, czy innych tzw., organizacji strażniczych, by nie były one podejrzewane o bycie finansowanymi wprost przez państwo. Ogromnej kultury politycznej wymaga, by rzšd dawał pienišdze na organizacje, które majš za zadnie kontrolowanie go. W Polsce, szczególnie obecnie to mało prawdopodobne. Takie organizacje to element ochrony systemu demokratycznego przed nadużyciami władzy. Taki system immunologiczny. Teraz jest on wyłšczony. Partia rzšdzšca jawnie łamie konstytucję, przejmuje media, ogranicza wolnoœciš zgromadzeń, likwiduje niezawisłoœć sšdów Zaraz wszystkie bezpieczniki demokratyczne zostanš wyłšczone! W tej sytuacji ochrona organizacji jest bardzo ważna a 1%PIT potencjalnie mógłby być tu istotny, ale jest z nim wiele kłopotów.

Przecież coraz więcej podatników wpłaca pienišdze?

Te ponad 500 milionów, w olbrzymiej większoœci idzie na indywidualne œwiadczenia poprzez tzw. subkonta. Niewiele już z tym można zrobić. Poœrednicy organizujšcy ten proceder sš potężni a wiele osób żyje w takiej desperacji, jeœli chodzi o los ich bliskich, często małych dzieci, że trudno się dziwić, że używa tego systemu, aby im pomóc. Żeby to zmienić (a ten rzšd ma pewnie doœć muskułów żeby to zrobić – choć nie wiem czy coœ roztropnoœci) trzeba by wpierw ustanowić inny fundusz np. na walkę z rzadkimi chorobami, modernizować NFZ itd.

Pod nieobecnoœć takich rozwišzań swoista proteza, jakš jest system 1%Pit jest zawodna. Ma wiele wad np. takš, że 1%PIT miał wyrównywać szanse potrzebujšcych, ale tego nie robi. Zbieranie œrodków z 1%PIT przez indywidualne osoby skutkuje spełnianiem się tzw. Proroctwa Mateusza: „ci, którzy majš więcej, będš mieli jeszcze więcej”. Bo wyobraŸmy sobie, że przypadek ciężkiej choroby zdarzy się w rodzinie kogoœ, kto, np. pracuje w banku. Jego możliwoœci dotarcia w sieci zamożnych przyjaciół i współpracowników, użycia sieci społecznoœciowych a nawet użycie profesjonalnej „reklamy” sš nieporównanie większe niż kogoœ, kto mieszka w małej miejscowoœci i np. samotnie mierzy się z opiekš nad osobš chorš. To skutkuje szczególnym „urynkowieniem nieszczęœcia”, w którym nieszczęœcie jednych musi walczyć na „bazarze współczucia” z nieszczęœciami innych.

Na czym polega Fundusz Obywatelski?

Zbieramy fundusze na to, aby przekazać je innym, na różne inicjatywy. ( ) Przez pierwsze 2 lata działania zebraliœmy pół miliona złotych w tym z 1%PIT. Pienišdze te rozdzielamy w otwartych konkursach na rzecz lokalnych inicjatyw obywatelskich (tam trudno zebrać œrodki a odwaga wymaga znacznie większej ceny). Fundusz wspiera obywatelskie działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, reguł ustrojowych, ograniczaniu przemocy w życiu publicznym, wreszcie czegoœ, co nazywamy odbudowywaniem „tkanki łšcznej” zdolnoœci do komunikacji czy wręcz koegzystencji mimo dzielšcych nas różnic. W Polsce jest wielu „inżynierów” i interesariuszy konfliktów, ale wierzymy, że jest coraz więcej ludzi, którzy sš zmęczeni konfliktem. Fundusz szuka pomysłów na to, by ograniczać konflikty na tle politycznym: w rodzinach, lokalnych społecznoœciach, w kraju. Grozi nam to, że „zjemy” się nawzajem. Zbliżajš się Œwięta Wielkanocne i wielu z nas myœli o nich z obawš. Czasem trudno będzie usišœć wspólnie przy œwištecznym stole. Musimy szukać metod, żeby się jakoœ „skleić” na nowo i umieć komunikować się ze sobš. Rozumieć się raczej niż oceniać. Nauczyć się uznawać, że mamy prawo do odmiennoœci opinii. Szukać tego, co nas łšczy a nie tego, co nas dzieli. Być razem przy stole, a nie w internetowych plemionach. W Polsce przemoc już czai się za rogiem, już szarpie łańcuch, jak się urwie będzie za póŸno. Zróbmy wszystko żeby to się nie zdarzyło i wspierajmy, tych, którzy starajš się zrobić to dla nas i za nas. Pienišdze to najniższa cena za to, żeby dbać o wspólna przyszłoœć. Wszyscy, którzy chcš wspierać Fundusz Obywatelski wszystkie informacje pod adresem http://www.funduszobywatelski.pl/

Pełna treœć wywiadu w œrodę w "Rzeczpospolitej"

Kuba Wygnański - Socjolog, uczestnik obrad Okršgłego Stołu, badacz i współtwórca sektora pozarzšdowego w Polsce. Pomysłodawca Funduszu Obywatelskiego.