Brutalne rozruchy w Teheranie: derwisze przeciw policji

Co najmniej pięciu policjantów zostało zabitych, a 30 rannych. Aresztowano kilkuset demonstrantów, nieznanš ich liczbę zastrzelono.

W poniedziałek wieczorem, w leżšcej na północy Teheranu dzielnicy Pasadaran irańska policja aresztowała kilku członków sufickiej sekty „Derwisze z Gonabadu". Ale po przewiezieniu ich na posterunek przed budynkiem zebrał się tłum żšdajšcy uwolnienia zatrzymanych.

Według informacji protestujšcych (rozmieszczonych na kilku stronach w internecie) policja zaczęła strzelać do tłumu. Przedstawiciel teherańskiej policji generał Saeed Montazeralmahdi powiedział zaœ: - Protestujšcy rzucali „koktajlami Mołotowa", wymachiwali mieczami i włazili na dachy domów.

Montazeralmahdi twierdzi, że dwóch policjantów zostało zabitych właœnie mieczami. Pozostali zginęli w wšskiej uliczce w Pasadranie, gdy w oddział około 40 policjantów wjechał biały autobus. Na filmach wideo dostępnych w internecie widać, że pojazd manewruje tak, by zmiażdżyć jak najwięcej policjantów jednoczeœnie rozbijajšc samochody zaparkowane na chodniku.

Do œwitu we wtorek policja aresztowała co najmniej 300 osób, wielu wycišgano ze szpitali gdzie trafili z ranami postrzałowymi. Nie wiadomo, ilu manifestantów zginęło.

Jednak we wtorek rano rozruchy wybuchły z nowš siłš, ale brak jest informacji o ich przebiegu i ofiarach.

„Derwisze z Gonabadu" sš szyitami, jak i przytłaczajšca większoœć mieszkańców Iranu. Ale od pozostałych różni ich ascetyzm (posunięty do ubóstwa) i wielka uwaga skierowana na praktyki duchowe. Największy rozwój grupa przeżywała w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Po islamskiej rewolucji Derwisze byli przeœladowani, obecnie już tylko dyskryminowani. Za rzšdów konserwatywnego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada znów jednak przetoczyła się wœród nich fala aresztowań.

Rozruchy w Pasadaran zaczęły się w tłumie zebranym pod domem przywódcy Derwiszy Nourali Tabandeha. Jego zwolennicy często siadajš przed nim i pilnujš, by 90-letni były irański wiceminister sprawiedliwoœci nie został aresztowany przez policję.

Tabandeh utrzymuje bowiem bliskie kontakty z liberalnymi politykami irańskimi (sami Derwisze wczeœniej znani byli z wezwań do tolerancji religijnej i rezygnacji z przemocy). Opozycjoniœci zaœ sš przeœladowani po grudniowych i styczniowych rozruchach, które przetoczyły się przez wiele miast w Iranie. Wœród tysięcy aresztowanych wtedy znajdowali się również Derwisze.