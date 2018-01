Simone Biles opowiada o byciu molestowaną przez lekarza pedofila

Simone Biles, czterokrotna złota medalistka igrzysk w Rio, jako dziecko była molestowana przez lekarza reprezentacji USA. Ona i wiele innych.

Najbardziej utytułowana amerykańska gimnastyczka, już dziœ uznawana za jednš z najlepszych w historii tego sportu, mimo że dopiero w marcu będzie obchodzić 21. urodziny, w poniedziałkowy wieczór na Twitterze opublikowała emocjonalny wpis zakończony hasztagiem: #MeToo.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Biles pisze: „Większoœć z was zna mnie jako szczęœliwš, chichoczšcš, energetycznš dziewczynę. Ale ostatnio... czuję się rozbita, a im bardziej staram się uciszyć ten głos w mojej głowie, tym głoœniej on krzyczy. Nie boję się już opowiedzieć mojej historii. Jestem jednš z wielu ofiar molestowania seksualnego przez Larry'ego Nassara".

W dalszej częœci oœwiadczenia młoda Amerykanka, która w zeszłym roku zrobiła sobie wolne, a teraz rozpoczęła przygotowania do kolejnych igrzysk, pisze: „Rozdziera mi serce myœl, że podšżajšc za marzeniem uczestnictwa w igrzyskach w Tokio w roku 2020, będę musiała wracać do miejsca, gdzie byłam molestowana".

Larry Nassar był lekarzem reprezentacji USA w gimnastyce, pracował także na Uniwersytecie Michigan. Z federacji został zwolniony w 2015 roku, gdy dwie sportsmenki zgłosiły działaczom, że były przez niego molestowane. Wcišż jednak był zatrudniony na uczelni. Jesieniš 2016 roku jego sprawa przedostała się do mediów, a wkrótce ponad 140 kobiet oskarżyło go o molestowanie. Większoœć była ofiarami pedofila, zanim skończyła 15. rok życia.

Lekarz przy okazji badań, dotykał piersi i genitaliów dziewczšt. Wiele z nich dopiero rozpoczynało treningi i nie miało więcej niż 13 lat. Z poczštku Nassar w sšdzie bronił się, że były to czynnoœci niezbędne do wykonania badań medycznych, a on nie przekraczał swoich uprawnień. Ta linia obrony jednak bardzo szybko się załamała. Nassar przyznał się już do siedmiu przypadków molestowania nieletnich. Trzy z jego ofiar miały po 13 lat. Cztery kolejne nie skończyły 15. roku życia. Ale to nie koniec.

Wpis Biles na Twitterze nie wzišł się z powietrza, we wtorek rozpoczšł się kolejny proces Nassara. Lekarz już został skazany na 60 lat pozbawienia wolnoœci za posiadanie pornografii dziecięcej. Karę jednak zacznie odbywać dopiero po zsumowaniu wyroków. Już nigdy zza krat nie wyjdzie.

Nassar pracował w federacji gimnastycznej od 1997 roku, a działacze zwišzku zostali po raz pierwszy zaalarmowani o jego niestosownych zachowaniach już 12 miesięcy póŸniej.

W reakcji na wpis swojej najbardziej utytułowanej zawodniczki federacja gimnastyczna natychmiast wydała oœwiadczenie, w którym wspiera Biles. Do takich zachowań działacze musieli jednak dorosnšć.

W grudniu zeszłego roku dwukrotna medalista olimpijska z Londynu (2012) i dwukrotna mistrzyni œwiata McKayla Maroney złożyła pozew przeciwko federacji. Maroney była jednš z pierwszych gimnastyczek, które w paŸdzierniku 2017, na fali hasztagu #MeToo, napisały publicznie o Nassarze. Dwa miesišce póŸniej przyznała, że amerykańska federacja zapłaciła jej pod koniec 2016 roku 1,25 mln dolarów za milczenie. Jak widać, Maroney postanowiła umowy nie dotrzymać.

Federacja zdawała sobie sprawę z działalnoœci swojego lekarza od czerwca 2015 roku. W lipcu zgłosiła jego sprawę do FBI. W marcu 2017 roku do odejœcia został zmuszony szef federacji Steve Penny, który nie chciał, by sprawa lekarza pedofila ujrzała œwiatło dzienne.

Ale dopiero ruch #MeToo spowodował lawinę zgłoszeń. Po raz pierwszy w mediach nazwisko lekarza pedofila pojawiło się jesieniš 2016 roku. Do gazety „IndyStar" zgłosiła się była gimnastyczka Rachael Denhollander i opowiedziała, jak lekarz jš molestował, dotykał, robił zdjęcia.

Potem okazało się, że opisana przez „IndyStar" sprawa to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Zaczęło się od mediów społecznoœciowych i hasztagu, ale szybko pojawiły się kolejne pozwy, a także skargi do policji. Wszystko wskazuje na to, że lekarz skrzywdził ponad 140 dziewczynek.

Biles dołšczyła do swoich koleżanek z olimpijskiego zespołu z Rio, z którymi zdobyła drużynowe złoto. Gabby Douglas i Aly Raisman już wczeœniej, korzystajšc z hasztagu #MeToo, przyznały, że były ofiarami pedofila. Obie, tak jak wczeœniej Maroney, były zapraszane do Białego Domu, występowały w talk-shows, Biles brała udział w „Tańcu z gwiazdami".

A jednak nigdy żadna nie odważyła się opowiedzieć o lekarzu pedofilu, aż do momentu, gdy jesieniš zeszłego roku zaczšł się skandal w Hollywood i skrzywdzone kobiety obudziły Amerykę.