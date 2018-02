Natalie Portman: Broniłam Polańskiego. Bardzo żałuję

Aktorka Natalie Portman przyznała, że żałuje podpisania się pod petycjš w obronie Romana Polańskiego.

Natalie Portman aktywnie udziela się w ruchu Time's Up, który walczy z molestowaniem seksualnym oraz dyskryminacjš kobiet.

Aktorka powiedziała w wywiadzie dla portalu BuzzFeed, że żałuje tego, że w 2009 roku podpisała petycję w obronie Romana Polańskiego. Reżyser został wówczas aresztowany w Szwajcarii, w zwišzku z sprawš sprzed lat. Polański w 1977 roku został uznany przez sšd w Los Angeles winnym uprawiania seksu z nieletniš Samanthš Gailey. Reżyser spędził 42 dni w zakładzie karnym, ale przed ogłoszeniem wyroku opuœcił Stany Zjednoczone, gdyż obawiał się, że nie zostanš dotrzymane warunki ugody.

Po wypłynięciu sprawy Polańskiego, gwiazdy œwiatowego kina apelowały, aby go uwolnić. Wœród tych osób znaleŸli się między innymi Martin Scorsese, Woody Allen, Wim Wenders, Tilda Swinton oraz Natalie Portman. Ostatnia z wymienionych, w rozmowie z BuzzFeed News podkreœlała, że żałuje swojej decyzji w tej sprawie. - Tę petycję dał mi ktoœ, kogo szanuję. Powiedział „podpisałem” i zachęcał, żebym i ja to zrobiła. Zgodziłam się i to był błšd - powiedziała aktorka. - To doœwiadczenie nauczyło mnie empatii wobec osób, które popełniajš błędy. Żyliœmy wtedy w innym œwiecie, ale to niczego nie usprawiedliwia - dodała.

Natalie Portman podkreœlała także, że kobiet, które doœwiadczyły molestowania seksualnego, często się nie słucha. - Czy ja kwestionowałbym słowa mężczyzny, który powiedziałby: Ktoœ dŸgnšł mnie nożem? Nigdy! To jest kuriozalne - powiedziała. - Notorycznie nie słucha się tego, co mówiš ofiary molestowania seksualnego - zaznaczyła.