Zarzucają Scarlett Johansson hipokryzję: Atakuje Franco, broniła Allena

- Przy okazji, oddaj mojš przypinkę - mówiła w sobotę Johansson, nawišzujšc do symbolu "Time's Up", czyli hasła ostrzegajšcego przed przemocš mężczyzn wobec kobiet, który Franco nosił na rozdaniu Złotych Globów. Zdarzenie wywołało reakcję pięciu osób, które oskarżyły Franco, że sam nie jest krystalicznie czysty - zarzuciły mu molestowanie seksualne.

Johansson w Los Angeles wspominała też własne doœwiadczenia z mężczyznami, którzy próbowali wykorzystać jej brak doœwiadczenia i młody wiek. Jej wystšpienie zostało poczštkowo przyjęte ciepło, jednak wkrótce odezwali się krytycy, zarzucajšcy jej hipokryzję.

Aktorka bagatelizowała bowiem oskarżenia wobec Woody'ego Allena, u którego zagrała w trzech filmach. Dylan Farrow, adoptowana córka reżysera i Mii Farrow powiedziała zaœ, że życzy Allenowi by usłyszał zarzuty. Kobieta oskarża Allena o napaœć seksualnš, gdy miała siedem lat. - Kłamie i kłamał od dawna - mówiła Farrow w rozmowie z amerykańskš stacjš CBS. Jak podkreœliła, udzieliła wywiadu telewizyjnego, gdyż chciała opowiedzieć swojš historię.

Congrats to Scarlett Johansson for calling out James Franco and the harmful cool girl narrative but you still haven't denounced Woody Allen and apologized to Dylan Farrow

Dylan Farrow już wczeœniej oskarżała swojego ojca o molestowanie seksualne. W grudniu 2014 roku opublikowała list otwarty, w którym opisywała domniemany przypadek molestowania. Miesišc póŸniej zaœ Johansson udzieliła wywiadu "Guardianowi", w którym powiedziała, że Allen "to nie jest ktoœ, kto został oskarżony i uznany za winnego czegoœ". Zarzuty molestowania dzieci przez reżysera nazwała "domysłami", a wezwanie Dylan Farrow skierowane do aktorem z proœbš o wsparcie jej, nazwała "nieodpowiedzialnym".

Allen zaprzeczył zarzutom swojej adoptowanej, 32-letniej obecnie córki. Jednak jej brat Ronan, który zajmował się sprawš potentata filmowego Harvey'a Weinsteina, udzielił jej poparcia. W 2016 roku oskarżył media, że zbyt pobłażliwie podeszły do oskarżeń o molestowanie seksualne przez Allena. - Wierzę swojej siostrze - podkreœlił.

Fani szybko zareagowali w mediach społecznoœciowych, zarzucajšc Johansson stosowanie podwójnych standardów. "Scarlett Johansson jest największš hipokrytkš w Hollywood" - można przeczytać w wielu wpisach.

“I think it’s irresponsible to take a bunch of actors that will have a google alert on and to suddenly throw their names into a situation that none of us could possibly knowingly comment on.”Scarlett Johansson aboutWoody Allen and yet she’s doing the EXACT SAME THING WITH FRANCO