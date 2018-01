Helen Mirren: Mężczyźni obnażali się przede mną nieustannie

Wybitna aktorka Helen Mirren twierdzi, że była "zbyt stara", aby być ofiarš molestowania w Hollywood. Nie oznacza to jednak, że nie ma niemiłych doœwiadczeń.

Brytyjska gwiazda w wywiadzie dla programu Sunday Today w telewizji NBC wypowiedziała się na temat ujawnianych ostatnio lawinowo przypadków molestowania seksualnego w Hollywood.

Mirren ujawniła, że ona sama nie miała takich doœwiadczeń w Hollywood, ale zapewne tylko dlatego, że gdy się tam po raz pierwszy pojawiła, była "za stara" jak na hollywodzkie standardy. - Przyjechałem do Hollywood w wieku 30 lat - powiedziała. - Byłam już dla nich za stara.

Niemiłe wspomnienia ma jednak z czasów, gdy była poczštkujšcš aktorkš na Wyspach - Gdy byłam młodsza, między 16 a 25 rokiem życia, byłam często napastowana. To były czasy, kiedy przynajmniej raz w tygodniu można było się natknšć na obnażajšcego się mężczyznę. - Byli wszędzie - dodała - w metrze, pocišgach, w autobusie, mijali cię na ulicy. To było obleœne. Bo przecież to nie jest tak, że idziesz i na widok penisa myœlisz sobie: "O mój Boże, to najwspanialsza rzecz, jakš kiedykolwiek widziałem". Jest dokładnie odwrotnie. I to jest horror.

Mirren niedawno zdobyła nominację do Złotego Globu za rolę w nowym filmie "The Leisure Seeker", w którym występuje razem z Donaldem Sutherlandem.